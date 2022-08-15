"Дія" запускає бета-тест нових послуг: як взяти участь

Він зазначив, що 9 млн українців виїхали за кордон з початку повномасштабного російського вторгнення. Велика кількість людей не встигла взяти з собою паперові документи. Тому у "Дію" хочуть додати документи англійською, щоб українці змогли ними користатися за кордоном.

"Проводимо бета-тест закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта. Перевіримо, чи коректно працює перемикання мови, чи підтягуються фото. Якщо ви за кордоном і чекали на цю функцію в "Дії" - реєструйтеся", - написав Федоров.

Також міністр цифрової трансформації зазначив, що у додатку відновлюють шеринг авто, і потрібно протестувати роботу послуги. Він зазначив, що взяти участь у бета-тесті мають одночасно 2 людини - власник машини та водій, який хоче скористатися нею.

Долучитися до бета-тесту можна за посиланням.