"Дія" запускає нову послугу соцдопомоги: хто може протестувати першим

Базова соціальна допомога - це щомісячна виплата для тих, хто вже користується державними програмами соціальної підтримки.

Від подання заявки до зарахування коштів на Дія.Картку - уся процедура буде максимально простою та швидкою.

Взяти участь у тестуванні можуть:

отримувачі допомоги для малозабезпечених сімей;

одинокі матері або батьки, які отримують виплати на дітей;

особи, що отримують тимчасову допомогу на дитину через несплату аліментів іншим із батьків.

Для участі потрібен податковий номер, активований Дія.Підпис та Дія.Картка.

Зареєструватися можна на сайті або в застосунку "Дія": diia.gov.ua/bazova-sotsialna-dopomoha.

"Дія"

"Дія" - це український державний сервіс, створений для забезпечення зручного доступу громадян до адміністративних послуг.

Завдяки порталу та мобільному застосунку користувачі можуть отримувати послуги, подавати документи онлайн, а також зберігати цифрові копії посвідчень, довідок і ліцензій.