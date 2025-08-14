"Дія" запускает новую услугу соцпомощи: кто может протестировать первым

Базовая социальная помощь - это ежемесячная выплата для тех, кто уже пользуется государственными программами социальной поддержки.

От подачи заявки до зачисления средств на Дія.Карту - вся процедура будет максимально простой и быстрой.

Принять участие в тестировании могут:

получатели помощи для малообеспеченных семей;

одинокие матери или родители, которые получают выплаты на детей;

лица, получающие временную помощь на ребенка из-за неуплаты алиментов другим родителем.

Для участия нужен налоговый номер, активированный Дія.Підпис и Дія.Картка.

Зарегистрироваться можно на сайте или в приложении "Дія": diia.gov.ua/bazova-sotsialna-dopomoha.

"Дія"

"Дія" - это украинский государственный сервис, созданный для обеспечения удобного доступа граждан к административным услугам.

Благодаря порталу и мобильному приложению пользователи могут получать услуги, подавать документы онлайн, а также сохранять цифровые копии удостоверений, справок и лицензий.