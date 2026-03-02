"Дія" замість черг: ДП "Документ" змінює правила запису у Лондоні та Варні

Державне підприємство "Документ" тестує новий механізм запису в електронну чергу для українців за кордоном. Відтепер для отримання талона в паспортні сервіси у Великобританії та Болгарії необхідно пройти верифікацію через застосунок "Дія".
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державного підприємства "Документ" у Facebook.
Читайте також: "Дія" тестує нову послугу, яка дозволить українцям "повернути гроші": про що йдеться
Головне:
"З 2 березня 2026 року, у центрах Паспортного сервісу в Лондоні та Варні попередній запис в електронну чергу здійснюватиметься через верифікацію за допомогою "Дія.Підпис". Це гарантує, що кожен талон дістанеться реальному клієнту", - йдеться у повідомленні.
Незважаючи на спільну систему верифікації, режим роботи в містах відрізняється:
Важливо зазначити, що видача вже готових документів у обох центрах відбувається без попереднього запису.
Читайте також про те, які послуги українські громадяни можуть отримати у консульствах та центрах ДП "Документ" за кордоном.
Раніше ми писали про те, що торік у серпні Кабінет міністрів України оформив правила використання сервісу електронної черги в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). З травня 2024-го вона працювала у тестовому режимі.