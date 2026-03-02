"Дія" вместо очередей: ГП "Документ" меняет правила записи в Лондоне и Варне

Государственное предприятие "Документ" тестирует новый механизм записи в электронную очередь для украинцев за рубежом. Отныне для получения талона в паспортные сервисы в Великобритании и Болгарии необходимо пройти верификацию через приложение "Дія".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственного предприятия "Документ" в Facebook.
Главное:
"Со 2 марта 2026 года, в центрах Паспортного сервиса в Лондоне и Варне предварительная запись в электронную очередь будет осуществляться через верификацию с помощью "Дія.Підпис". Это гарантирует, что каждый талон достанется реальному клиенту", - говорится в сообщении.
Несмотря на общую систему верификации, режим работы в городах отличается:
Важно отметить, что выдача уже готовых документов в обоих центрах происходит без предварительной записи.
Ранее мы писали о том, что в августе прошлого года Кабинет министров Украины оформил правила использования сервиса электронной очереди в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). С мая 2024-го она работала в тестовом режиме.