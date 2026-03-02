"Дія" вместо очередей: ГП "Документ" меняет правила записи в Лондоне и Варне

Главное:

Где действует: Верификация через "Дія.Підпис" вводится в центрах обслуживания в Лондоне (Великобритания) и Варне (Болгария).

Верификация через "Дія.Підпис" вводится в центрах обслуживания в (Великобритания) и (Болгария). Когда стартует: Тестовый режим начинается со 2 марта 2026 года .

Тестовый режим начинается со . Цель: Исключить возможность перепродажи талонов "ботами" и гарантировать, что очередь достанется реальному клиенту.

Особенности работы центров

"Со 2 марта 2026 года, в центрах Паспортного сервиса в Лондоне и Варне предварительная запись в электронную очередь будет осуществляться через верификацию с помощью "Дія.Підпис". Это гарантирует, что каждый талон достанется реальному клиенту", - говорится в сообщении.

В Лондоне и Варне произойдут изменения в работе электронной очереди ГП "Документ" (фото: Государственное предприятие "Документ")

Несмотря на общую систему верификации, режим работы в городах отличается:

Лондон: Услуги предоставляются исключительно по предварительной записи в электронную очередь.

Услуги предоставляются в электронную очередь. Варна: Действует смешанный режим - предварительная запись в электронную очередь и обслуживание в порядке "живой очереди".

Важно отметить, что выдача уже готовых документов в обоих центрах происходит без предварительной записи.