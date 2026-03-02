RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

"Дія" вместо очередей: ГП "Документ" меняет правила записи в Лондоне и Варне

Для записи нужно будет пройти верификацию через "Дію" (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Государственное предприятие "Документ" тестирует новый механизм записи в электронную очередь для украинцев за рубежом. Отныне для получения талона в паспортные сервисы в Великобритании и Болгарии необходимо пройти верификацию через приложение "Дія".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственного предприятия "Документ" в Facebook.

Читайте также: "Дія" тестирует новую услугу, которая позволит украинцам "вернуть деньги": о чем идет речь

Главное:

  • Где действует: Верификация через "Дія.Підпис" вводится в центрах обслуживания в Лондоне (Великобритания) и Варне (Болгария).
  • Когда стартует: Тестовый режим начинается со 2 марта 2026 года.
  • Цель: Исключить возможность перепродажи талонов "ботами" и гарантировать, что очередь достанется реальному клиенту.

Особенности работы центров

"Со 2 марта 2026 года, в центрах Паспортного сервиса в Лондоне и Варне предварительная запись в электронную очередь будет осуществляться через верификацию с помощью "Дія.Підпис". Это гарантирует, что каждый талон достанется реальному клиенту", - говорится в сообщении.

В Лондоне и Варне произойдут изменения в работе электронной очереди ГП "Документ" (фото: Государственное предприятие "Документ")

Несмотря на общую систему верификации, режим работы в городах отличается:

  • Лондон: Услуги предоставляются исключительно по предварительной записи в электронную очередь.
  • Варна: Действует смешанный режим - предварительная запись в электронную очередь и обслуживание в порядке "живой очереди".

Важно отметить, что выдача уже готовых документов в обоих центрах происходит без предварительной записи.

Читайте также о том, какие услуги украинские граждане могут получить в консульствах и центрах ГП "Документ" за рубежом.

Ранее мы писали о том, что в августе прошлого года Кабинет министров Украины оформил правила использования сервиса электронной очереди в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). С мая 2024-го она работала в тестовом режиме.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛондонБолгария