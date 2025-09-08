UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Дія" відтепер надсилатиме повідомлення про рецепти та направлення від лікаря: деталі

У "Дії" з'явилась нова функція (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У застосунку "Дія" з’явилася нова функція - тепер пацієнти отримуватимуть медичні сповіщення прямо в смартфоні. Йдеться про повідомлення щодо електронних рецептів, направлень від лікаря та планів лікування.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Дію" та повідомлення МОЗ у Facebook.

Медичні сповіщення у "Дії"

МОЗ спільно з Національною службою здоров'я України та Міністерством  цифрової трансформації України запустили новий канал інформування пацієнтів - push-сповіщення в застосунку "Дія".

Відтепер у "Дії" можна отримувати сповіщення про: 

  • створення Плану лікування;
  • створення е-Рецепта;
  • скасування е-Рецепта лікарем;
  • створення е-Направлення.

Інші повідомлення поки що надходитимуть через Viber або SMS, але надалі перелік медичних сповіщень у "Дії" планують розширити.

"Це нововведення зробить доставку сповіщень більш надійною, а також допоможе скоротити витрати на SMS", - пояснюють у МОЗ.

Як працюватиме нова послуга

Щоб отримати сповіщення, потрібно мати застосунок у смартфоні та бути авторизованим у "Дії". Як тільки лікар створить електронний рецепт чи направлення - людині надійде повідомлення. Отримані сповіщення з рецептом чи направленням зберігаються в "Меню - Повідомлення в "Дії".

Якщо ж у людини нема "Дії", то їй сповіщення надходитимуть у Viber або в SMS-повідомленні. Так, як це було раніше.

Медичні сповіщення відтепер у "Дії" (фото: Facebook/МОН)

Читайте також про те, що наступного року українці зможуть скористатись нотаріальними послугами онлайн - в застосунку "Дія". Бета-тестування електронної платформи е-Нотаріат вже розпочалось.

Раніше ми писали про те, що державні послуги в Україні почали надавати за допомогою штучного інтелекту. Мова йде про AI-асистент, який з'явився в додатку "Дія".

Нещодавно ми також повідомляли, що за допомогою "Дії" можна буде розірвати шлюб. Послуга розлучення онлайн стане доступною вже восени.

Мінстерство охорони здоров'я України