"Дія" відтепер надсилатиме повідомлення про рецепти та направлення від лікаря: деталі

У застосунку "Дія" з’явилася нова функція - тепер пацієнти отримуватимуть медичні сповіщення прямо в смартфоні. Йдеться про повідомлення щодо електронних рецептів, направлень від лікаря та планів лікування.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Дію" та повідомлення МОЗ у Facebook.
МОЗ спільно з Національною службою здоров'я України та Міністерством цифрової трансформації України запустили новий канал інформування пацієнтів - push-сповіщення в застосунку "Дія".
Відтепер у "Дії" можна отримувати сповіщення про:
Інші повідомлення поки що надходитимуть через Viber або SMS, але надалі перелік медичних сповіщень у "Дії" планують розширити.
"Це нововведення зробить доставку сповіщень більш надійною, а також допоможе скоротити витрати на SMS", - пояснюють у МОЗ.
Щоб отримати сповіщення, потрібно мати застосунок у смартфоні та бути авторизованим у "Дії". Як тільки лікар створить електронний рецепт чи направлення - людині надійде повідомлення. Отримані сповіщення з рецептом чи направленням зберігаються в "Меню - Повідомлення в "Дії".
Якщо ж у людини нема "Дії", то їй сповіщення надходитимуть у Viber або в SMS-повідомленні. Так, як це було раніше.
Медичні сповіщення відтепер у "Дії" (фото: Facebook/МОН)
