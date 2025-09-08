"Дія" відтепер надсилатиме повідомлення про рецепти та направлення від лікаря: деталі

Медичні сповіщення у "Дії"

МОЗ спільно з Національною службою здоров'я України та Міністерством цифрової трансформації України запустили новий канал інформування пацієнтів - push-сповіщення в застосунку "Дія".

Відтепер у "Дії" можна отримувати сповіщення про:

створення Плану лікування;

створення е-Рецепта;

скасування е-Рецепта лікарем;

створення е-Направлення.

Інші повідомлення поки що надходитимуть через Viber або SMS, але надалі перелік медичних сповіщень у "Дії" планують розширити.

"Це нововведення зробить доставку сповіщень більш надійною, а також допоможе скоротити витрати на SMS", - пояснюють у МОЗ.

Як працюватиме нова послуга

Щоб отримати сповіщення, потрібно мати застосунок у смартфоні та бути авторизованим у "Дії". Як тільки лікар створить електронний рецепт чи направлення - людині надійде повідомлення. Отримані сповіщення з рецептом чи направленням зберігаються в "Меню - Повідомлення в "Дії".

Якщо ж у людини нема "Дії", то їй сповіщення надходитимуть у Viber або в SMS-повідомленні. Так, як це було раніше.

Медичні сповіщення відтепер у "Дії" (фото: Facebook/МОН)