Общество Образование Деньги Изменения

"Дія" отныне будет отправлять сообщения о рецептах и направлениях от врача: детали

В "Дії" появилась новая функция (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В приложении "Дія" появилась новая функция - теперь пациенты будут получать медицинские оповещения прямо в смартфоне. Речь идет об уведомлениях об электронных рецептах, направлениях от врача и планах лечения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Дію" и сообщение Минздрава в Facebook.

Медицинские оповещения в "Дії"

Минздрав совместно с Национальной службой здоровья Украины и Министерством цифровой трансформации Украины запустили новый канал информирования пациентов - push-уведомления в приложении "Дія".

Теперь в "Дії" можно получать уведомления о:

  • создании Плана лечения;
  • создании е-Рецепта;
  • отмене е-Рецепта врачом;
  • создании е-Направления.

Другие сообщения пока будут поступать через Viber или SMS, но в дальнейшем перечень медицинских уведомлений в "Дії" планируют расширить.

"Это нововведение сделает доставку уведомлений более надежной, а также поможет сократить расходы на SMS", - объясняют в Минздраве.

Как будет работать новая услуга

Чтобы получить уведомление, нужно иметь приложение в смартфоне и быть авторизованным в "Дії". Как только врач создаст электронный рецепт или направление - человеку поступит сообщение. Полученные уведомления с рецептом или направлением сохраняются в "Меню - Сообщения в "Дії".

Если же у человека нет "Дії", то ему уведомления будут поступать в Viber или в SMS-сообщении. Так, как это было раньше.

Медицинские оповещения отныне в "Дії" (фото: Facebook/МОН)

Читайте также о том, что в следующем году украинцы смогут воспользоваться нотариальными услугами онлайн - в приложении "Дія". Бета-тестирование электронной платформы е-Нотариат уже началось.

Ранее мы писали о том, что государственные услуги в Украине начали предоставлять с помощью искусственного интеллекта. Речь идет об AI-ассистенте, который появился в приложении "Дія".

Недавно мы также сообщали, что с помощью "Дії" можно будет расторгнуть брак. Услуга развода онлайн станет доступной уже осенью.

Министерство здравоохранения УкраиныДия