"Дія" станет платной? В Минцифры развеяли слухи и объяснили, что изменится

Появились слухи, что "Дія" станет платной из-за ликвидации госпредприятия для трансформации его в акционерное общество. Однако на самом деле этот шаг ни на что не повлияет.

"Да, много было слухов и, так сказать, распространяли разную информацию относительно ГП "Дія", но на самом деле все очень просто", - отметила она.

Коваль напомнила, что в июле прошлого года Хозяйственный кодекс был отменен. В соответствии с изменениями все государственные предприятия должны изменить организационно-правовую форму. По ее словам, разные госпредприятия начинают эту процедуру в зависимости от оргструктуры.

"В данном случае, когда мы говорим о ГП "Дія", то оно превратится в акционерное общество, все акции будут принадлежать государству, поэтому государственное предприятие продолжит работать в том же самом формате. На "Дію", на электронные услуги это никак не повлияет и не влияет также и на их стоимость", - сказала заместитель министра.

Стоимость услуг в "Дії"

Коваль также прокомментировала и стоимость услуг. Она напомнила, что сейчас в "Дії" есть платная функция - мультишеринг, но его оплачивает компания, которая подключается.

"Все остальные услуги, которые касаются граждан, они не будут платными, потому что "Дія" - это государственное приложение, и эти услуги будут и в дальнейшем предоставляться в том формате, как и предоставлялись. Плата может взиматься исключительно за услуги, за которые плата предусмотрена в соответствии с законом", - подчеркнула Коваль.

Она добавила, что плата взимается за услуги, которые предусматривают админсбор или государственную пошлину. При этом это плата не "Дії", а органа, который в соответствии с законом должен ее получать за услугу.