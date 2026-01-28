ua en ru
"Дія" станет платной? В Минцифры развеяли слухи и объяснили, что изменится

Украина, Среда 28 января 2026 12:50
"Дія" станет платной? В Минцифры развеяли слухи и объяснили, что изменится Фото: "Дія" вместо госпредприятия станет акционерным обществом (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Появились слухи, что "Дія" станет платной из-за ликвидации госпредприятия для трансформации его в акционерное общество. Однако на самом деле этот шаг ни на что не повлияет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль на телемарафоне.

"Да, много было слухов и, так сказать, распространяли разную информацию относительно ГП "Дія", но на самом деле все очень просто", - отметила она.

Коваль напомнила, что в июле прошлого года Хозяйственный кодекс был отменен. В соответствии с изменениями все государственные предприятия должны изменить организационно-правовую форму. По ее словам, разные госпредприятия начинают эту процедуру в зависимости от оргструктуры.

"В данном случае, когда мы говорим о ГП "Дія", то оно превратится в акционерное общество, все акции будут принадлежать государству, поэтому государственное предприятие продолжит работать в том же самом формате. На "Дію", на электронные услуги это никак не повлияет и не влияет также и на их стоимость", - сказала заместитель министра.

Стоимость услуг в "Дії"

Коваль также прокомментировала и стоимость услуг. Она напомнила, что сейчас в "Дії" есть платная функция - мультишеринг, но его оплачивает компания, которая подключается.

"Все остальные услуги, которые касаются граждан, они не будут платными, потому что "Дія" - это государственное приложение, и эти услуги будут и в дальнейшем предоставляться в том формате, как и предоставлялись. Плата может взиматься исключительно за услуги, за которые плата предусмотрена в соответствии с законом", - подчеркнула Коваль.

Она добавила, что плата взимается за услуги, которые предусматривают админсбор или государственную пошлину. При этом это плата не "Дії", а органа, который в соответствии с законом должен ее получать за услугу.

Напомним, в январе стало известно, что государственное предприятие Дія ликвидируют - оно переходит в формат акционерного общества. Отмечается, что эти изменения не повлияют на работу приложения и портала Дія.

