Курс долара Економіка Авто Tech

Дія "поставить на паузу" всі соціальні послуги: коли і на скільки

Фото: на порталі та в застосунку низка послуг буде недоступна (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Впродовж 24-25 січня у Дії не працюватимуть сервіси, пов'язані з виплатами та допомогою. Це пов'язано з технічним оновленням у системі соціальної сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Дії.

На порталі будуть недоступні такі послуги:

  • Скасування довідки ВПО
  • Опіка та піклування над дитиною: реєстрація кандидатом
  • Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом
  • Стати другим з батьків-вихователів чи прийомних батьків
  • Консультація з усиновлення дитини
  • Усиновлення: реєстрація кандидатом, продовження кандидатства або зняття з обліку

В застосунку тимчасово не працюватимуть:

  • Базова соціальна допомога
  • Комплексна допомога для ВПО
  • Зміна адреси фактичного проживання ВПО
  • Скасування довідки ВПО
  • Довідка ВПО

Нагадаємо, заступниця міністра цифрової трансформації України Валерія Коваль нещодавно повідомила, що у 2026 році в Дії запустять низку нових функцій. Вони розширять можливості користувачів та спростять взаємодію з держпослугами.

Зокрема, передбачається впровадження європротоколу, можливість перетину держкордону через застосунок Дія, оформлення реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) для дітей, а також запуск нових сервісів для ветеранів та членів їхніх сімей.

Зазначимо, у січні стало відомо, що державне підприємство Дія ліквідують - воно переходить у формат акціонерного товариства. Зазначається, що ці зміни не вплинуть на роботу застосунку та порталу Дія.

Крім того, застосунок Дія незабаром почне повідомляти користувачів про перегляд їхніх даних в державних реєстрах. Кожен такий факт фіксуватиметься в системі, тому це створить додатковий захист від шахрайських схем.

