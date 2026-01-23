Дія "поставить на паузу" всі соціальні послуги: коли і на скільки

Нагадаємо, заступниця міністра цифрової трансформації України Валерія Коваль нещодавно повідомила, що у 2026 році в Дії запустять низку нових функцій. Вони розширять можливості користувачів та спростять взаємодію з держпослугами.

Зокрема, передбачається впровадження європротоколу, можливість перетину держкордону через застосунок Дія, оформлення реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) для дітей, а також запуск нових сервісів для ветеранів та членів їхніх сімей.

Зазначимо, у січні стало відомо, що державне підприємство Дія ліквідують - воно переходить у формат акціонерного товариства. Зазначається, що ці зміни не вплинуть на роботу застосунку та порталу Дія.

Крім того, застосунок Дія незабаром почне повідомляти користувачів про перегляд їхніх даних в державних реєстрах. Кожен такий факт фіксуватиметься в системі, тому це створить додатковий захист від шахрайських схем.