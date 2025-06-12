"Дія" почне надсилати підприємцям важливі сповіщення: як це допоможе бізнесу

Незабаром підприємці почнуть отримувати в застосунку "Дія" push-сповіщення про персоналізовані фінансові можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації України у Facebook.

Про які сповіщення в "Дії" для бізнесу йдеться

Згідно з інформацією міністерства, скоро підприємці в Україні почнуть отримувати у застосунку "Дія" персоналізовані push-сповіщення про:

програми підтримки;

гранти;

пільгові кредити.

Уточнюється, що йдеться про важливі рекомендації, які найбільше підійдуть тому чи іншому бізнесу.

Вони надходитимуть з Маркетплейса фінансових можливостей на порталі "Дія.Бізнес".

"Так підприємці не пропускатимуть можливості для розвитку та масштабуватимуть проекти за підтримки держави", - пояснили у Мінцифри.

Push-сповіщення для бізнесу: як це працюватиме

Як приклад "роботи зі сповіщеннями" українцям навели квітковий бізнес.

"Уявіть, ви - власник квіткового магазину. На Маркетплейсі фінансових можливостей з'являється програма, яка зможе посилити ваш бізнес", - розповіли у міністерстві.

У такому випадку "Дія" надішле сповіщення із посиланням на відповідну програму.

Після цього підприємці зможуть:

клікнути на це посилання;

перейти на портал "Дія.Бізнес";

дізнатися всі деталі про програму;

подати заявку для участі в ній.

"Уже тестуємо функціонал і далі запустимо онлайн-кабінет підприємця для всіх власників малого й середнього бізнесу", - наголосили у Мінцифри.

Уточнюється, що проект "Онлайн-кабінет підприємця" реалізується координатором - Міністерством цифрової трансформації (спільно з Міністерством юстиції, Державною податковою службою, Офісом з розвитку підприємництва та експорту й державним підприємством "Дія").

Публікація Міністерства цифрової трансформації (скриншот: facebook.com/mintsyfra)