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"Дія" почне надсилати підприємцям важливі сповіщення: як це допоможе бізнесу

Четвер 12 червня 2025 13:10
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"Дія" почне надсилати підприємцям важливі сповіщення: як це допоможе бізнесу "Дія" надсилатиме підприємцям сповіщення про важливі фінансові можливості (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Незабаром підприємці почнуть отримувати в застосунку "Дія" push-сповіщення про персоналізовані фінансові можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації України у Facebook.

Про які сповіщення в "Дії" для бізнесу йдеться

Згідно з інформацією міністерства, скоро підприємці в Україні почнуть отримувати у застосунку "Дія" персоналізовані push-сповіщення про:

Уточнюється, що йдеться про важливі рекомендації, які найбільше підійдуть тому чи іншому бізнесу.

Вони надходитимуть з Маркетплейса фінансових можливостей на порталі "Дія.Бізнес".

"Так підприємці не пропускатимуть можливості для розвитку та масштабуватимуть проекти за підтримки держави", - пояснили у Мінцифри.

Push-сповіщення для бізнесу: як це працюватиме

Як приклад "роботи зі сповіщеннями" українцям навели квітковий бізнес.

"Уявіть, ви - власник квіткового магазину. На Маркетплейсі фінансових можливостей з'являється програма, яка зможе посилити ваш бізнес", - розповіли у міністерстві.

У такому випадку "Дія" надішле сповіщення із посиланням на відповідну програму.

Після цього підприємці зможуть:

  • клікнути на це посилання;
  • перейти на портал "Дія.Бізнес";
  • дізнатися всі деталі про програму;
  • подати заявку для участі в ній.

"Уже тестуємо функціонал і далі запустимо онлайн-кабінет підприємця для всіх власників малого й середнього бізнесу", - наголосили у Мінцифри.

Уточнюється, що проект "Онлайн-кабінет підприємця" реалізується координатором - Міністерством цифрової трансформації (спільно з Міністерством юстиції, Державною податковою службою, Офісом з розвитку підприємництва та експорту й державним підприємством "Дія").

&quot;Дія&quot; почне надсилати підприємцям важливі сповіщення: як це допоможе бізнесу&quot;Дія&quot; почне надсилати підприємцям важливі сповіщення: як це допоможе бізнесуПублікація Міністерства цифрової трансформації (скриншот: facebook.com/mintsyfra)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Дія" запускає нову послугу для бізнесу та його клієнтів. Йдеться про мультишеринг - сервіс, який дозволяє швидко отримувати одразу декілька копій різних документів.

Читайте також, що варто знати про платні сервіси для бізнесу в "Дії".

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