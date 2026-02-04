"Дія.Підпис" працюватиме по-новому: що треба знати українцям

Як працюватиме новий механізм

Зазначається, що для активації оновленого "Дія.Підпису" користувачу необхідно буде перейти в меню застосунку, відсканувати номер документа (ID-картки, закордонного паспорта або біометричної посвідки) та прикласти його до телефона для зчитування даних через NFC.

Після цього потрібно пройти фотоперевірку для підтвердження особи та встановити новий 6-значний код.

Раніше для активації використовувався 5-значний пароль.

Хто зможе скористатися послугою

Якщо у користувача вже є активний "Дія.Підпис", він залишатиметься чинним до закінчення терміну дії. Проте при повторному створенні підпису доведеться проходити процедуру за новими правилами.

Обов'язковими вимогами для сервісу тепер є:

наявність фізичного біометричного документа (ID-картка або паспорт);

смартфон із підтримкою модуля NFC.

Якщо телефон не підтримує NFC або у людини відсутній біометричний документ, скористатися сервісом буде неможливо.

Впровадження змін пояснюють необхідністю підвищення безпеки та надійності цифрового підпису.