RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

"Дія.Підпис" будет работать по-новому: что нужно знать украинцам

Фото: Дія.Підпис" будет работать по-новому (diia.gov.ua)
Автор: Сергей Козачук

В приложении "Дія" изменится алгоритм создания и использования "Дія.Підпису". Для активации услуги обязательным условием станет наличие физического биометрического документа и поддержка технологии NFC в смартфоне.

Как будет работать новый механизм

Отмечается, что для активации обновленного "Дія.Підпису" пользователю необходимо будет перейти в меню приложения, отсканировать номер документа (ID-карты, загранпаспорта или биометрического удостоверения) и приложить его к телефону для считывания данных через NFC.

После этого нужно пройти фотопроверку для подтверждения личности и установить новый 6-значный код.

Ранее для активации использовался 5-значный пароль.

Кто сможет воспользоваться услугой

Если у пользователя уже есть активная "Дія.Підпис", она будет оставаться в силе до окончания срока действия. Однако при повторном создании подписи придется проходить процедуру по новым правилам.

Обязательными требованиями для сервиса теперь являются:

  • наличие физического биометрического документа (ID-карта или паспорт);
  • смартфон с поддержкой модуля NFC.

Если телефон не поддерживает NFC или у человека отсутствует биометрический документ, воспользоваться сервисом будет невозможно.

Внедрение изменений объясняют необходимостью повышения безопасности и надежности цифровой подписи.

 

Новые сервисы "Дія"

Напомним, что "Дія" запускает бета-тест онлайн-подачи налоговых деклараций. Новый сервис позволяет дистанционно оформлять налоговую скидку и возвращать часть расходов на обучение, ипотеку или лечение.

Ранее для получения налоговой скидки нужно было лично идти в налоговую инспекцию с бумагами или заполнять сложные формы в Электронном кабинете ГНС. Теперь все можно сделать онлайн через "Дію" без очередей и бумажной волокиты.

Сейчас на портале "Дія" доступны более 160 различных услуг, а в 2026 году планируется запуск еще большего количества полезных сервисов.

Кроме того, ранее мы объясняли, как "Дія" может предупреждать пользователей о пересмотре их данных в государственных реестрах.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаБиометрические паспортаДия