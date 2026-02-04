"Дія.Підпис" будет работать по-новому: что нужно знать украинцам

Как будет работать новый механизм

Отмечается, что для активации обновленного "Дія.Підпису" пользователю необходимо будет перейти в меню приложения, отсканировать номер документа (ID-карты, загранпаспорта или биометрического удостоверения) и приложить его к телефону для считывания данных через NFC.

После этого нужно пройти фотопроверку для подтверждения личности и установить новый 6-значный код.

Ранее для активации использовался 5-значный пароль.

Кто сможет воспользоваться услугой

Если у пользователя уже есть активная "Дія.Підпис", она будет оставаться в силе до окончания срока действия. Однако при повторном создании подписи придется проходить процедуру по новым правилам.

Обязательными требованиями для сервиса теперь являются:

наличие физического биометрического документа (ID-карта или паспорт);

смартфон с поддержкой модуля NFC.

Если телефон не поддерживает NFC или у человека отсутствует биометрический документ, воспользоваться сервисом будет невозможно.

Внедрение изменений объясняют необходимостью повышения безопасности и надежности цифровой подписи.