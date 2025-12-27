"Дія" допомагає українцям оформляти дозволи на зброю

З березня 2025 року українці через платформу "Дія" згенерували понад 550 000 дозволів на зареєстровану зброю. За даними МВС, послуга стала важливим етапом у розширенні можливостей для власників зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства внутрішніх справ у мережі Facebook.

Цифрові рішення у сфері безпеки почали впроваджуватися ще в червні 2023 року. Зокрема, запрацювало "Єдине вікно для громадян", яке дає змогу оформлювати документи на зброю максимально швидко та зручно.

З моменту запуску через систему було сформовано майже 190 000 виписок про наявність дозвільних документів на зброю, подано понад 12 000 заяв на отримання дозволів та оформлено близько 2 500 договорів страхування власників зброї.

Декларування та здача зброї

За рік роботи системи декларування зброї 13 600 українців зареєстрували понад 15 000 одиниць вогнепальної зброї та понад 8 мільйонів боєприпасів.

Водночас було здано 398 одиниць зброї, включно зі 171 автоматичною, та понад 68 000 боєприпасів.

Такі дані свідчать про підвищення прозорості обігу зброї в країні та активний перехід до цифрових процедур.

Платформа "Дія" стає ключовим інструментом для власників зброї в Україні, забезпечуючи зручний доступ до дозвільних документів, страхових договорів і процедур декларування.

Масштаб впровадження цифрових сервісів підтверджує ефективність політики Міністерства внутрішніх справ у сфері автоматизації та безпеки.