"Дія" помогает украинцам оформлять разрешения на оружие

Украина, Суббота 27 декабря 2025 08:10
UA EN RU
"Дія" помогает украинцам оформлять разрешения на оружие Фото: оружие (facebook.com expo.weapon)
Автор: Никончук Анастасия

С марта 2025 года украинцы через платформу "Дія" сгенерировали более 550 000 разрешений на зарегистрированное оружие. По данным МВД, услуга стала важным этапом в расширении возможностей для владельцев оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства внутренних дел в сети Facebook.

Цифровые решения в сфере безопасности начали внедряться еще в июне 2023 года. В частности, заработало "Единое окно для граждан", которое позволяет оформлять документы на оружие максимально быстро и удобно.

С момента запуска через систему было сформировано почти 190 000 выписок о наличии разрешительных документов на оружие, подано более 12 000 заявлений на получение разрешений и оформлено около 2 500 договоров страхования владельцев оружия.

Декларирование и сдача оружия

За год работы системы декларирования оружия 13 600 украинцев зарегистрировали свыше 15 000 единиц огнестрельного оружия и более 8 миллионов боеприпасов.

В то же время было сдано 398 единиц оружия, включая 171 автоматическое, и более 68 000 боеприпасов.

Такие данные свидетельствуют о повышении прозрачности оборота оружия в стране и активном переходе к цифровым процедурам.

Платформа "Дія" становится ключевым инструментом для владельцев оружия в Украине, обеспечивая удобный доступ к разрешительным документам, страховым договорам и процедурам декларирования.

Масштаб внедрения цифровых сервисов подтверждает эффективность политики Министерства внутренних дел в области автоматизации и безопасности.

Напоминаем, что приложение "Дія" скоро начнет уведомлять украинцев о том, кто и с какой целью просматривал их данные в государственных реестрах. Новая функция будет работать через подсистему мониторинга доступа к информации в "Трембите", запуск которой поддержано соответствующим постановлением правительства.

Отметим, что теперь через платформу "Дія" можно оформить полное бронирование персонала для критически важных предприятий на прифронтовых территориях. Согласно изменениям в Порядок бронирования военнообязанных, компании могут защищать 100% своих работников, что позволяет сохранять кадровый потенциал в зонах боевых действий,

