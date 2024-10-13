Диверсії та збір інформації. Військові РФ розповіли, як допомагають ЗСУ, - The Telegraph

З українськими спецслужбами та партизанськими групами співпрацюють сотні чи навіть тисячі російських солдатів з лав окупаційної армії. Вони влаштовують диверсії, псують техніку загарбників та передають цінні розвіддані ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Один з російських строковиків, який співпрацює з українською стороною, розповів британській газеті в інтерв'ю, як у липні підпалив окоп свого підрозділу на лівому березі річки Дніпро.

Тоді полум'я перекинулося на бліндаж сусіднього підрозділу, і деякі окупанти загинули через вогонь, у марній спробі дістати боєприпаси та зброю.

"Поки вони намагалися загасити пожежу та зберегти запаси продовольства та зброї, вогонь поширився на більшу площу. Багато солдатів отримали опіки", - каже солдат РФ, ім'я якого не називається з міркувань безпеки.

Зазначається, що росіянин нещодавно був завербований українським кримськотатарським рухом спротиву окупації "Атеш".

"Я добре знав цю територію, оскільки я був там протягом тривалого часу. Я вважаю, що виконав свою роботу добре, можливо навіть більше. Результати перевершили наші очікування", - сказав він британським журналістам.

Як йшлося в повідомленні "Атеш" у їхньому Telegram-каналі, вогонь сильно пошкодив окопи та бліндажі обох частин, знищив кілька складів і більшу частину запасів. Повідомляється, що до 20 російських окупантів отримали сильні опіки.

Тепер російський строковик, який став допомагати Україні, на новій посаді - на передовій. Він розповів The Telegraph, що зробить усе можливе, щоб продовжувати свою роботу проти режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Наразі рух "Атеш", який був утворений в окупованому Криму влітку 2022 року, має понад 2000 бійців опору.

За словами речника цієї партизанської групи, вони діють на всіх окупованих територіях України та в самій Росії, проникаючи глибоко в російську армію, і "ми постійно зростаємо"

Підпільники співпрацюють з українською розвідкою та іншими рухами опору, покладаючись на глибокі знання місцевих жителів про місцевість, та дедалі частіше - на самих російських солдатів.

Зазначається, що до руху долучилися "десятки росіян, які були втягнуті у війну, у якій вони не хотіли брати участь".

"Майже з самого початку до нас приєднуються російські солдати, які допомагають отримувати інформацію як на передовій, так і в тилу в Криму та у Росії. Але наразі ми спостерігаємо значне збільшення кількості російських військових, які поповнюють наші лави", - зазначив речник "Атеш".

Представник партизанської групи додав, що вони "є основним інструментом підтримки нашої боротьби, виконання важливих диверсійних і розвідувальних завдань".

За словами речника "Атеш", на полі бою росіяни надають інформацію про пересування військ, поставки зброї та боєприпасів, розташування командирів і командних пунктів.

Крім того, агенти на аеродромах доповідають про тип, кількість і стан літаків, а також системи протиповітряної оборони, розклад польотів і склади пального і боєприпасів.

Деякі псують техніку та зброю, влаштовують диверсії та підпали, щоб пошкодити та викрити власні позиції.

Минулого року в "Атеш" стверджували, що 4 тисячі російських солдатів вже пройшли онлайн-курс про те, як "вижити у війні", зламавши власну техніку.

Інший російський військовий, завербований українськими партизанами, працює на авіабазі РФ за кілька сотень кілометрів від українського кордону, відстежуючи переміщення літаків і доставки зброї.

Агент описав аеродром як "один із найбільших боєздатних аеродромів у Росії", і там розміщені деякі найсучасніші російські винищувачі, які застосовуються окупантами для регулярних ракетних ударів по містах України.

"Тут я виступаю очима та вухами "Атеш"", - розповів російський солдат у бесіді з The Telegraph.

Минулого місяця він передав інформацію про передислокацію винищувачів-бомбардувальників Су-34 на інші аеродроми в глибині Росії, які, за його словами, згодом стали цілями Сил оборони України.

Він сподівається, що його розвіддані допоможуть завдати "непоправної шкоди путінським силам".

"Кожна інформація, якою я ділюся, прискорює кінець цієї несправедливої ​​війни", - наголосив він.

В "Атеш" кажуть, що дуже вдалою операцією за допомогою російського солдата було знищення штабу Чорноморського флоту РФ в портовому окупованому місті Севастополь.

Тоді, у вересні 2023 року, за даними української сторони, внаслідок ракетного удару були знищені 32 російських офіцерів, а також адмірала флоту.

Як зазначають в "Атеш", один із їхніх агентів надав деталі запланованої зустрічі керівництва флоту, яку ЗСУ використали для визначення часу свого удару.

Третій агент розповів The Telegraph, що живе в окупованому Криму та стежить за прибуттями та відходами в порту "Кавказ", який розташований на стратегічній ділянці в Керченській протоці, що відділяє український півострів від Росії.

Він долучився до партизанської групи навесні 2023 року, та "почав передавати інформацію про час, місцезнаходження, кількість транспортних засобів, кількість палива, а також номери вантажівок, які перевозять паливно-мастильні матеріали, та іншу важливу інформацію".

Як пише британська газета, 31 травня цього року він спостерігав плоди своєї праці - потужний вибух, коли українські ракети влучили в поромну переправу та нафтобазу в порту.

Інший потужніший удар було завдано 22 серпня - тоді потонув паром, який перевозив пальне та зброю до Криму, й після цієї атаки зріс дефіцит палива на окупованому півострові.

"Я на власні очі бачу ефективність моєї співпраці з рухом "Атеш". Я продовжуватиму надавати всю можливу допомогу для досягнення перемоги над російськими військовими", - наголосив він.