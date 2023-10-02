Юсов про спецоперацію "Бариня": українська розвідка отримала дуже цінну інформацію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"В рамках операції також була отримана дуже цінна інформація, яка дозволила зберегти життя українським захисникам, а також розкрити і відповідно зламати певні ворожі плани", - наголосив представник військової розвідки.

Він також звернув увагу, що на відміну від операції "Синиця", коли вдалося завербувати пілота вертольота Мі-8 та доставити техніку в Україну, тоді російський льотчик сам вийшов на представників українських спецслужб та звернувся до ГУРу.

При цьому у спецоперації "Бариня" українські розвідники вийшли на лейтенанта Алфьорова самостійно.

"І це не секрет. Ми відпрацьовуємо, відстежуємо базу кадрових військових. І от в даній ситуації через соцмережі відбувся вихід і цей контакт був вдалим", - розповів Юсов.

Він уточнив, що російський лейтенант Алфьоров був противником агресивної війни РФ проти України та "силоміць був змушений до підписання контракту".

"Він не хотів бути військовим злочинцем і засуджував ганебні дії уряду та влади Путіна", - додав представник ГУР.

Далі почалася співпраця між ними, взаємодія "безумовно паралельна з ретельними перевірками".

"Тому що ми розуміємо, що й ворожі спецслужби не сидять склавши руки. І внаслідок цієї операції добровільно здалися в полон і були виведені за лінії фронту 11 російських військовослужбовців. Частина з них вже думає, чи повернутися до РФ в рамках обміну. Україна, відповідно, не буде зазначати, що вони добровільно здалися в полон за проектом "Хочу жить", - сказав він.

Також Юсов розповів, що було кілька груп та три такі переходи, і "саме вчора після того, як з'явилася реальна загроза його життю, було контрольовано переведено на українську територію".

Після операції "Бариня" у ворожій армії триває перевірка, до проведення заходів також було підключено спецслужби, зазначив представник ГУР.

Так, розповів він, у Алфьорова залишилися мати та брат у Росії, при цьому про його співпрацю вони нічого не знали, і до дій ніяк не причетні.

Що стосується потенційної загрози для їхньої безпеки з боку ФСБ РФ або інших органів після вербування військової армії загарбників, то, як зазначив Юсов, "усім громадянам РФ... поки при владі режим Путіна, звичайно, щось загрожує".

Операція "Бариня"

Нагадаємо, наприкінці вересня у Головному управлінні розвідки МОУ повідомили про вербування російського лейтенанта Данила Алфьорова. Окупант звернувся до проекту "Хочу жити", і з червня 2023 року працював на Сили оборони України.

Ця спецоперація отримала назву "Бариня".

Як розповів представник ГУР Андрій Юсов, завербований росіянин вивів 11 окупантів, які також захотіли здатися в полон. Потім Алфьорова вивели на підконтрольну Україні територію.