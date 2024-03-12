РДК, "Свобода Росії", Сибірський батальйон. Що відомо про російський добровольців на боці України

Сьогодні вранці бійці РДК, легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону прорвали кордон РФ з боку України та заявили, що йдуть визволяти Батьківщину від диктатора Володимира Путіна. Військовослужбовці повідомили про бої та навіть взяли під контроль населений пункт у Курській області.

При підготовці матеріалу використовувалися: Telegram-канал легіону "Свобода Росії", РДК та "Сибірського батальйону", ВВС, Bloomberg, wikipedia та інші дані з відкритих джерел.

Що відомо про цих російських добровольців, які воюють на боці України, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

"Російський добровольчий корпус" (РДК)

Це військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований вихідцями з РФ у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України.

Командир підрозділу - Нікітін (Капустін) Денис Євгенійович (White Rex).

Бійці РДК участь у бойових діях на Авдіївському напрямі, Запорізькому, Лиманському напрямі, так і на території Росії в прикордонних регіонах. До прикладу, 31 жовтня 2023 року під час штурмових дій лінії укріплень противника в районі Авдіївського коксохімічного заводу I штурмовим взводом РДК було взято в полон військовослужбовця армії РФ.

Відбір до цього корпусу відбувається з полонених і колишніх російських військовослужбовців, які потрапили до легіону з Росії, а також етнічних російських емігрантів, які живуть на території України та також в інших європейських країнах.

У листопаді 2022 року "Громадянська рада", яка складається з громадських діячів з 9 російських регіонів, оголосила про відбір добровольців до лав національних підрозділів у складі Збройних сил України, в тому числі РДК.

Влітку 2022 року РДК прикомандирували до 1-ї роти 98-го батальйону ТрО "Азов" на запорізько-донецькому напрямку.

Відповідно до повідомлень на офіційному Telegram-каналі підрозділу, 24 січня 2023 року, бійці РДК, у складі спецпідрозділу ГУР МО взяли участь у нічному рейді на берег Нової Каховки, в ході якого було знищено щонайменше 12 російських окупантів, БТР-82А та був захоплений один полонений. Виконавши завдання, група повернулась на правий берег Дніпра. Завдяки цьому рейду розвідка отримала вичерпні дані щодо кількості, складу та місць розташування ворожих резервів.

Фото: прапор РДК (wikipedia.org)

Також ці бійці відомі своїми рейдами у прикордонні з Україною області РФ. Так в червні 2023 року російські добровольці також атакували Бєлгородську область, зокрема Шебекіно. Тоді бійці заявили про "другу фазу операції на території Росії".

Що стосується символіки, то на емблемі прапору РДК використовується стилізована спайка воєнізованої молодіжної організації "Біла ідея", створеної в середині 1930-х білоемігрантом Віктором Ларіоновим.

Окрім офіційного символу РДК, використовується прапор України.

Легіон "Свобода Росії"

Це російський легіон Збройних сил України, сформований у 2022 році для захисту України від російського вторгнення. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України.

Командир легіону - Максиміліан Андронніков.

Фото: прапор легіону "Свобода Росії" (t.me/legionoffreedom)

Згідно з даними з відкритих джерел, легіон почав формуватися 11 березня 2022 року, його сформовано зі складу роти (понад 100 осіб) армії РФ, що добровільно перейшов на український бік. За словами командира роти, 27 лютого за допомогою співробітників СБУ вони перейшли на український бік, щоб захистити українців.

Перші добровольці легіону "Свобода Росії" розпочали індивідуальну попередню підготовку в кінці березня 2022 року. Зокрема, особовий склад легіону під керівництвом інструкторів зі Збройних сил України вивчив особливості роботи ПТРК NLAW.

29 липня 2022 року у складі Легіону сформували другий батальйон.

Восени 2022 року Легіон отримав власну артилерію, а також в його складі почав формуватися третій батальйон. В той самий час підрозділ брав участь в обороні Бахмута на Донеччині.

10 березня 2023 в ЗМІ з'явилась інформація про те, що на аеродромі "Центральна Углова" російськими партизанами з Легіону було спалено літак Су-27.

Також цей легіон неодноразово браву участь у рейдах в прикордонних областях РФ разом з "Російським добровольчим корпусом".

До слова, цей легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ.

Сибірський батальйон

Батальйон "Сибір" або Сибірський батальйон складається з десятків громадян Росії, які хочуть боротися проти президента Володимира Путіна. У батальйон не набирають полонених російських солдатів. Перед підписанням контракту громадяни РФ проходять ретельну перевірку, яка може тривати до року.

Батальйон "Сибір" є частиною регулярної української армії.

Як пише Bloomberg, серед бійців є мешканці Москви, а також представники таких національностей, як буряти і якути. Вони заявили, що прагнуть незалежності від Росії та розглядають перемогу України у війні як крок до реалізації цієї мети.

Фото: шеврон Сибірського батальйону (t.me/SiberianBattalion)

На відміну від добровольчих груп, таких як легіон "Свобода Росії", ця є відносно новою. Оскільки, ще восени минулого року в ЗМІ писали, що ці військовослужбовці "дуже скоро" будуть відправлені у бій.

Прорив кордону РФ російськими добровольцями