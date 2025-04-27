UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Диверсія на залізниці: партизани порушили логістику окупантів у Луганській області

Ілюстративне фото: на окупованій частині Луганської області партизани влаштували диверсію (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Представники українського підпілля влаштували диверсію на залізниці біля тимчасово окупованого міста Станиця Луганська. Російські загарбники перевозили цим шляхом техніку та особовий склад.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у партизанському русі "АТЕШ".

Операція була проведена агентами Сил спротиву окупації в Луганській області. Вдалося знищити трансформаторну шафу на залізниці недалеко від Станиці Луганської.

"Цією дорогою окупанти перевозили ресурси для постачання військ, а також безпосередньо військову техніку та особовий склад", - розповіли підпільники.

В "АТЕШ" зазначили, що в результаті успішно проведеної диверсії була порушена логістика російських окупантів, зокрема з'явилися затримки у постачанні техніки та запчастин.

"Ми продовжуємо систематично завдавати ударів по транспортній інфраструктурі, яку окупанти використовують у своїх цілях. І найближчим часом таких ударів буде дедалі більше", - додали у русі.

Крім того, партизани оприлюднили в мережі кадри з проведення такої диверсійної операції на тимчасово підконтрольній російським загарбникам частині Луганської області.

 

Інші нещодавні диверсії проти об'єктів логістики окупантів

Нагадаємо, нещодавно українські партизани порушили залізничну логістику російських окупантів у Мелітополі Запорізької області.

На початку квітня стало відомо, що українські підпільники вдарили по залізниці біля міста Кемерово у Росії, таким чином партизани пригальмували постачання боєприпасів РФ до місцевого військового об'єкта.

У березні партизани "АТЕШ" влаштували диверсію на залізниці в Смоленській області РФ, завдяки чому вдалося призупинити постачання для росіян у Курську область.

Також повідомлялося, що цієї зими партизани влаштували диверсію на залізниці в Москві, що прямувала в Курську область. Унаслідок тієї операції також було порушено логістику загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськпартизаны