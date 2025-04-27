Диверсія на залізниці: партизани порушили логістику окупантів у Луганській області

Представники українського підпілля влаштували диверсію на залізниці біля тимчасово окупованого міста Станиця Луганська. Російські загарбники перевозили цим шляхом техніку та особовий склад.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у партизанському русі "АТЕШ".
Операція була проведена агентами Сил спротиву окупації в Луганській області. Вдалося знищити трансформаторну шафу на залізниці недалеко від Станиці Луганської.
"Цією дорогою окупанти перевозили ресурси для постачання військ, а також безпосередньо військову техніку та особовий склад", - розповіли підпільники.
В "АТЕШ" зазначили, що в результаті успішно проведеної диверсії була порушена логістика російських окупантів, зокрема з'явилися затримки у постачанні техніки та запчастин.
"Ми продовжуємо систематично завдавати ударів по транспортній інфраструктурі, яку окупанти використовують у своїх цілях. І найближчим часом таких ударів буде дедалі більше", - додали у русі.
Крім того, партизани оприлюднили в мережі кадри з проведення такої диверсійної операції на тимчасово підконтрольній російським загарбникам частині Луганської області.
Нагадаємо, нещодавно українські партизани порушили залізничну логістику російських окупантів у Мелітополі Запорізької області.
На початку квітня стало відомо, що українські підпільники вдарили по залізниці біля міста Кемерово у Росії, таким чином партизани пригальмували постачання боєприпасів РФ до місцевого військового об'єкта.
У березні партизани "АТЕШ" влаштували диверсію на залізниці в Смоленській області РФ, завдяки чому вдалося призупинити постачання для росіян у Курську область.
Також повідомлялося, що цієї зими партизани влаштували диверсію на залізниці в Москві, що прямувала в Курську область. Унаслідок тієї операції також було порушено логістику загарбників.
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