Партизани АТЕШ серйозно нашкодили логістиці росіян у Мелітополі
Українські партизани порушили залізничну логістику російських загарбників у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху АТЕШ.
Агенти успішно реалізували диверсію у тимчасово окупованому Мелітополі - знищили релейну шафу, що завдало серйозного удару по системі управління залізничним сполученням окупантів. Цей точковий удар істотно порушив логістику ворога, що вже позначається на його боєздатності.
В АТЕШ додали, що Мелітополь - ключовий транспортний вузол, через який загарбники перекидають боєприпаси, пальне і військову техніку для ведення бойових дій на Роботинському та Кам'янському напрямках.
"Зараз, коли активні бої тривають, будь-яка затримка постачання критично послаблює окупантів і спричиняє логістичний хаос", - йдеться у повідомленні.
Діяльність українських партизан на ТОТ і в Росії
Днями партизани АТЕШ підпалили російський танк у Донецькій області.
Крім того, партизани вдарили по залізниці біля російського міста Кемерово, чим затягнули постачання боєприпасів до місцевого військового об'єкта.
Також агенти АТЕШ знищили комплекс РЕБ "Лорандит" у Херсонській області.
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