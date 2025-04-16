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Партизани АТЕШ серйозно нашкодили логістиці росіян у Мелітополі

Середа 16 квітня 2025 08:15
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Партизани АТЕШ серйозно нашкодили логістиці росіян у Мелітополі Фото: російські загарбники отримали серйозні проблеми з логістикою (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Валерій Савицький

Українські партизани порушили залізничну логістику російських загарбників у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху АТЕШ.

Агенти успішно реалізували диверсію у тимчасово окупованому Мелітополі - знищили релейну шафу, що завдало серйозного удару по системі управління залізничним сполученням окупантів. Цей точковий удар істотно порушив логістику ворога, що вже позначається на його боєздатності.

В АТЕШ додали, що Мелітополь - ключовий транспортний вузол, через який загарбники перекидають боєприпаси, пальне і військову техніку для ведення бойових дій на Роботинському та Кам'янському напрямках.

"Зараз, коли активні бої тривають, будь-яка затримка постачання критично послаблює окупантів і спричиняє логістичний хаос", - йдеться у повідомленні.

Діяльність українських партизан на ТОТ і в Росії

Днями партизани АТЕШ підпалили російський танк у Донецькій області.

Крім того, партизани вдарили по залізниці біля російського міста Кемерово, чим затягнули постачання боєприпасів до місцевого військового об'єкта.

Також агенти АТЕШ знищили комплекс РЕБ "Лорандит" у Херсонській області.

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Мелітополь
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