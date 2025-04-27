Диверсия на железной дороге: партизаны нарушили логистику оккупантов в Луганской области

Операция была проведена агентами Сил сопротивления оккупации в Луганской области. Удалось уничтожить трансформаторный шкаф на железной дороге недалеко от Станицы Луганской.

"По этой дороге оккупанты перевозили ресурсы для снабжения войск, а также непосредственно военную технику и личный состав", - рассказали подпольщики.

В "АТЕШ" отметили, что в результате успешно проведенной диверсии была нарушена логистика российских оккупантов, в частности появились задержки в поставках техники и запчастей.

"Мы продолжаем систематически наносить удары по транспортной инфраструктуре, которую оккупанты используют в своих целях. И в ближайшее время таких ударов будет все больше", - добавили в движении.

Кроме того, партизаны обнародовали в сети кадры с проведения такой диверсионной операции на временно подконтрольной российским захватчикам части Луганской области.