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Диверсия на железной дороге: партизаны нарушили логистику оккупантов в Луганской области

Иллюстративное фото: на оккупированной части Луганской области партизаны устроили диверсию (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Представители украинского подполья устроили диверсию на железной дороге возле временно оккупированного города Станица Луганская. Российские захватчики перевозили этим путем технику и личный состав.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в партизанском движении "АТЕШ".

Операция была проведена агентами Сил сопротивления оккупации в Луганской области. Удалось уничтожить трансформаторный шкаф на железной дороге недалеко от Станицы Луганской.

"По этой дороге оккупанты перевозили ресурсы для снабжения войск, а также непосредственно военную технику и личный состав", - рассказали подпольщики.

В "АТЕШ" отметили, что в результате успешно проведенной диверсии была нарушена логистика российских оккупантов, в частности появились задержки в поставках техники и запчастей.

"Мы продолжаем систематически наносить удары по транспортной инфраструктуре, которую оккупанты используют в своих целях. И в ближайшее время таких ударов будет все больше", - добавили в движении.

Кроме того, партизаны обнародовали в сети кадры с проведения такой диверсионной операции на временно подконтрольной российским захватчикам части Луганской области.

 

Другие недавние диверсии против объектов логистики оккупантов

Напомним, недавно украинские партизаны нарушили железнодорожную логистику российских оккупантов в Мелитополе Запорожской области.

В начале апреля стало известно, что украинские подпольщики ударили по железной дороге возле города Кемерово в России, таким образом партизаны притормозили поставки боеприпасов РФ к местному военному объекту.

В марте партизаны "АТЕШ" устроили диверсию на железной дороге в Смоленской области РФ, благодаря чему удалось приостановить поставки для россиян в Курскую область.

Также сообщалось, что этой зимой партизаны устроили диверсию на железной дороге в Москве, которая направлялась в Курскую область. В результате той операции также была нарушена логистика захватчиков.

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Луганскпартизаны