Партизани влаштували диверсію на залізниці в Смоленській області. Цим вдалося призупинити постачання для росіян у Курську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"У результаті наших дій було порушено логістику окупантів - затримано постачання вантажів, призначених для постачання російських військ на лінії фронту", - кажуть в "АТЕШ".

Як кажуть партизани, вони неодноразово фіксували переміщення військових вантажів і техніки цим маршрутом у бік Брянської і далі Курської областей.

"Агенти нашого руху провели успішну диверсію і знищили трансформаторну шафу на залізниці в Смоленській області", - йдеться в повідомленні.

Диверсії партизан у Росії

Партизани постійно влаштовують диверсії в Росії. Як повідомлялося, ще з листопада 2023 року в Росії почастішали збої в роботі залізниці через диверсії. Їх влаштовують партизани за підтримки українських розвідників.

Загалом в Росії збільшилася кількість диверсій, починаючи з травня того ж року. Причому, найпоширенішою з них були саме підпали релейних шаф на залізницях.

Нагадаємо, у грудні 2024 року партизани влаштували диверсію на залізниці в Москві, що прямувала в Курську область. Унаслідок диверсії, за даними партизан, було порушено логістику окупантів.

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