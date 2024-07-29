ua en ru
Пн, 29 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Диверсія на залізниці Франції. В МВС підозрюють ультралівих екстремістів

Понеділок 29 липня 2024 11:16
UA EN RU
Диверсія на залізниці Франції. В МВС підозрюють ультралівих екстремістів Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Франції схиляються до того, що за нещодавнім саботажем на залізничній мережі SNCF стоять ліві екстремісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, яке цитує голову Міністерства внутрішніх справ (МВС) Жеральда Дарманіна.

Як розповів Дарманін, наразі було ідентифіковано кількох підозрюваних. Зокрема стиль роботи диверсантів мав ознаки ліворадикальних екстремістів, втім, не навів приклади.

За словами міністра транспорту Патріса Вергрієта, всі потяги відновили рух сьогодні, 29 липня, вранці.

Через диверсію близько 800 тисяч людей зіткнулися з перебоями в поїздах. Також для близько 100 тисяч людей довелось повністю скасувати рейси.

Диверсія на французькій залізниці

26 липня у Франції стався масштабний збій у роботі залізниці. Тоді ж влада заявила про можливу диверсію. Як розповів оператор залізниці SNCF, вночі невідомі пошкодили три швидкісні гілки.

Варто додати й те, що диверсія відбулась у день початку Олімпійських ігор. Детальніше про змагання та церемонію відкриття - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція
NEWS
Нічна російська ракетна і "Шахедна" атака: Олещук розповів про роботу ППО
Нічна російська ракетна і "Шахедна" атака: Олещук розповів про роботу ППО
DAILY
Стрілок із Дніпра: Як поліція шукала можливого вбивцю Фаріон та які його мотиви
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Стрілок із Дніпра: Як поліція шукала можливого вбивцю Фаріон та які його мотиви