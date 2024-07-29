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Диверсия на железной дороге Франции. В МВД подозревают ультралевых экстремистов

Понедельник 29 июля 2024 11:16
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Диверсия на железной дороге Франции. В МВД подозревают ультралевых экстремистов Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Франции склоняются к тому, что за недавним саботажем на железнодорожной сети SNCF стоят левые экстремисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, которое цитирует главу Министерства внутренних дел (МВД) Жеральда Дарманина.

Как рассказал Дарманин, пока что были идентифицированы несколько подозреваемых. В частности стиль работы диверсантов имел признаки леворадикальных экстремистов, впрочем, не привел примеры.

По словам министра транспорта Патриса Вергриета, все поезда возобновили движение сегодня, 29 июля, утром.

Из-за диверсии около 800 тысяч человек столкнулись с перебоями в поездах. Также для около 100 тысяч человек пришлось полностью отменить рейсы.

Диверсия на французской железной дороге

26 июля во Франции произошел масштабный сбой в работе железной дороги. Тогда же власти заявили о возможной диверсии. Как рассказал оператор железной дороги SNCF, ночью неизвестные повредили три скоростные ветки.

Следует добавить и то, что диверсия состоялась в день начала Олимпийских игр. Детальнее о соревнованиях и церемонии открытия - в материале РБК-Украина.

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