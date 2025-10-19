UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Диверсія в Брянській області: агенти "Атеш" знищили вузол координації російських військ

Ілюстративне фото: вишка мобільного зв'язку (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Партизани руху "Атеш" паралізували систему управління окупантів у прикордонній зоні Брянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш" у Telegram.

Агенти руху провели диверсію на ключовому узлі зв'язку в Брянській області, всього в 100 км від кордону з Україною.

Виведена із строя вишка, що забезпечує координацію окупаційних військ і прикордонних підрозділів.

 

Удару зазнали центри управління прикордонного угруповання, включаючи підрозділи Прикордонної служби, 84-й інженерно-аеродромний батальйон і полк внутрішніх військ Росгвардії. Ці формування відповідали за логістику, охорону кордону та інженерне забезпечення у районі.

"Порушення зв'язку зірвало координацію між підрозділами, створивши хаос у системі управління. Окупанти тимчасово втратили контроль над критично важливим прикордонним районом, що вплинуло на їх здатність оперативно реагувати на погрози", - ідеться у повідомленні "Атеш".

 

Диверсії руху "Атеш"

Партизани "Атеш" регулярно проводять диверсії зі знищення засобів російської армії.

Так, 12 жовтня вони провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в районі Новочеркаська Ростовської області, завдяки чому було порушено графік руху ешелонів з військовою технікою та особовим складом.

Агенти "Атеш" зазначають, що збій у роботі вузла створив ланцюгову реакцію затримок у критично важливих поставках для окупаційних угруповань.

Перед цим, у вересня, агенти "Атеш" підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до заводу з виготовлення ракет. Підприємство виготовляє ракети Х-59 для Міноборони РФ, беспілотники та іншу військову техніку.

Також у вересні агенти "Атеш" в одній із військових частин у районі Бердянська знищили дві одиниці військової техніки: бензовоз та УАЗ.

партизаныПрикордонники