Диверсія "Атеш": як партизани зірвали поставки боєприпасів окупантів під Мелітополем

Партизани руху провели успішну диверсію в районі Новобогданівки Мелітопольського району Запорізької області. У ніч на 16 листопада була підпалена релейна шафа на ключовій ділянці залізниці.

Ця диверсія миттєво зупинила рух військових ешелонів окупантів.

Оскільки місце диверсії знаходиться всього за 50 кілометрів від лінії фронту, заблоковані поїзди стали ідеальною мішенню. Сили оборони України змогли оперативно завдати по них точний ракетний та артилерійський удар, зазначили в "Атеш".

Знищення ешелонів та пошкодження інфраструктури тимчасово зірвало логістику російських окупаційних військ на Херсонщині та частині Запорізького напрямку.

Активісти руху зазначають, що нестача боєприпасів та палива вже призвела до зниження інтенсивності бойових дій на цих ділянках.

"Атеш" доводить: ми контролюємо транспортні артерії ворога. Кожен метр залізниці - це зона нашої відповідальності!" - ідеться у дописі партизанського руху.