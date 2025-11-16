Диверсия "Атеш": как партизаны сорвали поставки боеприпасов оккупантов под Мелитополем

Партизаны движения провели успешную диверсию в районе Новобогдановки Мелитопольского района Запорожской области. В ночь на 16 ноября был подожжен релейный шкаф на ключевом участке железной дороги.

Эта диверсия мгновенно остановила движение военных эшелонов оккупантов.

Поскольку место диверсии находится всего в 50 километрах от линии фронта, заблокированные поезда стали идеальной мишенью. Силы обороны Украины смогли оперативно нанести по ним точный ракетный и артиллерийский удар, отметили в "Атеш".

Уничтожение эшелонов и повреждение инфраструктуры временно сорвало логистику российских оккупационных войск на Херсонщине и части Запорожского направления.

Активисты движения отмечают, что нехватка боеприпасов и топлива уже привела к снижению интенсивности боевых действий на этих участках.

"Атеш" доказывает: мы контролируем транспортные артерии врага. Каждый метр железной дороги - это зона нашей ответственности!" - говорится в заметке партизанского движения.