Диверсия "Атеш": как партизаны сорвали поставки боеприпасов оккупантов под Мелитополем

Агенты движения "Атеш" помогли замедлить железнодорожные эшелоны оккупантов на Запорожском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "Атеш" в Telegram.
Партизаны движения провели успешную диверсию в районе Новобогдановки Мелитопольского района Запорожской области. В ночь на 16 ноября был подожжен релейный шкаф на ключевом участке железной дороги.
Эта диверсия мгновенно остановила движение военных эшелонов оккупантов.
Поскольку место диверсии находится всего в 50 километрах от линии фронта, заблокированные поезда стали идеальной мишенью. Силы обороны Украины смогли оперативно нанести по ним точный ракетный и артиллерийский удар, отметили в "Атеш".
Уничтожение эшелонов и повреждение инфраструктуры временно сорвало логистику российских оккупационных войск на Херсонщине и части Запорожского направления.
Активисты движения отмечают, что нехватка боеприпасов и топлива уже привела к снижению интенсивности боевых действий на этих участках.
"Атеш" доказывает: мы контролируем транспортные артерии врага. Каждый метр железной дороги - это зона нашей ответственности!" - говорится в заметке партизанского движения.
Как известно, украинские партизаны "Атеш" ведут активную тыловую борьбу с российской армией на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.
Как писало РБК-Украина, в ночь на 9 ноября партизаны движения "Атеш" провели диверсию на железнодорожных путях в районе оккупированного Симферополя. Тем самым они нанесли удар по ключевой логистической артерии российских оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлениях.
В результате операции было прекращено движение поездов, что привело к прямому срыву поставок боекомплекта, топлива и техники оккупантам.
В начале ноября партизаны "Атеш" сожгли военный грузовик россиян, чтобы сорвать отправку в Покровск.
А в конце октября агенты движения "Атеш" провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в оккупированном Токмаке, которая заблокировала россиянам все виды снабжения на Запорожском направлении.