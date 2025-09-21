Диверсанти постійно намагаються проникнути у Куп’янськ, - ОСУВ "Дніпро"

В Куп'янську ворог активно намагається проникати диверсійно-розвідувальними групами з 2-5 осіб.

"Вони намагаються користуватися своєю чисельністю, просочуватися крізь позиції українських військових і пізніше займати якісь будівлі", - пояснив Трегубов.

Українські військові знищують противника ще до того, як він встигає увійти в житлову забудову, щоб не допустити закріплення у місті.

Також Трегубов повідомив, що окупанти постійно завдають ударів з артилерії, безпілотниками та іншими типами зброї.

"Це вже фактично фронтове місто", - наголосив Трегубов.