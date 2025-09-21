Диверсанты постоянно пытаются проникнуть в Купянск, - ОСУВ "Днепр"

В Купянске враг активно пытается проникать диверсионно-разведывательными группами из 2-5 человек.

"Они пытаются пользоваться своей численностью, просачиваться сквозь позиции украинских военных и позже занимать какие-то здания", - пояснил Трегубов.

Украинские военные уничтожают противника еще до того, как он успевает войти в жилую застройку, чтобы не допустить закрепления в городе.

Также Трегубов сообщил, что оккупанты постоянно наносят удары из артиллерии, беспилотниками и другими типами оружия.

"Это уже фактически фронтовой город", - подчеркнул Трегубов.