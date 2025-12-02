UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Дітям ветеранів компенсують повну вартість навчання: хто може отримати гроші і як оформити

Фото: Дітям військових компенсують вартість навчання (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва, Катерина Гончарова

Уряд продовжує розширювати підтримку родин українських захисників. Однією з ключових ініціатив стала програма грошової компенсації вартості навчання для дітей ветеранів та загиблих Героїв.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

За її словами, мета програми - дати дітям учасників бойових дій можливість здобувати освіту в Україні без фінансових бар’єрів. Держава компенсує 100% вартості фахової та передфахової вищої освіти, якщо дитина не потрапила на бюджет.

"Це можливість мріяти й будувати своє майбутнє в Україні. Не всі діти можуть вступити на державне замовлення, тому уряд погодив повну компенсацію вартості навчання", - пояснила Калмикова.

Скільки дітей уже скористалися програмою

За перший рік роботи ініціативи видано понад 10 тисяч сертифікатів у "Дії", а понад 6 тисяч дітей уже отримали відшкодування за 2024-2025 навчальний рік.

Після завершення процесу переведення вступників на бюджет Міністерством освіти уряд відкриє прийом заявок на навчальний рік 2026.

Скористатися заявкою можна:

  • у застосунку "Дія" потрібно отримати відповідний сертифікат;
  • подати заяву на відшкодування після підтвердження факту оплати навчання;
  • отримати компенсацію на вартість навчання у фахових та передфахових ЗВО.

Міністерка зазначає, що інтерес до програми дуже високий, і діти ветеранів обирають найрізноманітніші спеціальності.

"Україні потрібно не лише воювати та захищатися, а й розбудовувати своє майбутнє. І освіта дітей наших захисників - важлива частина цього процесу", - додала вона.

Раніше РБК-Україна писало, які пільги мають діти військових і ветеранів. Вони мають право на безкоштовне навчання, соціальні стипендії, проживання в гуртожитку, а також компенсацію вартості контракту через програму Мінветеранів. Окремо діти захисників можуть претендувати на переведення на бюджет та пільгові довгострокові кредити на освіту.

Також ми розповідали, що в Україні запустили безкоштовні курси з вивчення української мови для ветеранів, їхніх родин та сімей загиблих захисників. На Національній платформі доступні онлайн- і офлайн-курси та мобільні застосунки, якими можуть скористатися всі охочі. Ініціатива покликана підтримати розвиток української мови та національної ідентичності.

