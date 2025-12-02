Дітям ветеранів компенсують повну вартість навчання: хто може отримати гроші і як оформити

Уряд продовжує розширювати підтримку родин українських захисників. Однією з ключових ініціатив стала програма грошової компенсації вартості навчання для дітей ветеранів та загиблих Героїв.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.
За її словами, мета програми - дати дітям учасників бойових дій можливість здобувати освіту в Україні без фінансових бар’єрів. Держава компенсує 100% вартості фахової та передфахової вищої освіти, якщо дитина не потрапила на бюджет.
"Це можливість мріяти й будувати своє майбутнє в Україні. Не всі діти можуть вступити на державне замовлення, тому уряд погодив повну компенсацію вартості навчання", - пояснила Калмикова.
За перший рік роботи ініціативи видано понад 10 тисяч сертифікатів у "Дії", а понад 6 тисяч дітей уже отримали відшкодування за 2024-2025 навчальний рік.
Після завершення процесу переведення вступників на бюджет Міністерством освіти уряд відкриє прийом заявок на навчальний рік 2026.
Скористатися заявкою можна:
Міністерка зазначає, що інтерес до програми дуже високий, і діти ветеранів обирають найрізноманітніші спеціальності.
"Україні потрібно не лише воювати та захищатися, а й розбудовувати своє майбутнє. І освіта дітей наших захисників - важлива частина цього процесу", - додала вона.
