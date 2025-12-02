Детям ветеранов компенсируют полную стоимость обучения: кто может получить деньги и как оформить

По ее словам, цель программы - дать детям участников боевых действий возможность получать образование в Украине без финансовых барьеров. Государство компенсирует 100% стоимости профессионального и предпрофессионального высшего образования, если ребенок не попал на бюджет.

"Это возможность мечтать и строить свое будущее в Украине. Не все дети могут поступить на государственный заказ, поэтому правительство согласовало полную компенсацию стоимости обучения", - пояснила Калмыкова.

Сколько детей уже воспользовались программой

За первый год работы инициативы выдано более 10 тысяч сертификатов в "Дії", а более 6 тысяч детей уже получили возмещение за 2024-2025 учебный год.

После завершения процесса перевода поступающих на бюджет Министерством образования правительство откроет прием заявок на учебный год 2026.

Воспользоваться заявкой можно:

в приложении "Дія" нужно получить соответствующий сертификат;

подать заявление на возмещение после подтверждения факта оплаты обучения;

получить компенсацию на стоимость обучения в профессиональных и предфаховых ЗВО.

Министр отмечает, что интерес к программе очень высокий, и дети ветеранов выбирают самые разные специальности.

"Украине нужно не только воевать и защищаться, но и развивать свое будущее. И образование детей наших защитников - важная часть этого процесса", - добавила она.