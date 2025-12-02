RU

Общество Образование Деньги Изменения

Детям ветеранов компенсируют полную стоимость обучения: кто может получить деньги и как оформить

Фото: Детям военных компенсируют стоимость обучения (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова

Правительство продолжает расширять поддержку семей украинских защитников. Одной из ключевых инициатив стала программа денежной компенсации стоимости обучения для детей ветеранов и погибших Героев.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

По ее словам, цель программы - дать детям участников боевых действий возможность получать образование в Украине без финансовых барьеров. Государство компенсирует 100% стоимости профессионального и предпрофессионального высшего образования, если ребенок не попал на бюджет.

"Это возможность мечтать и строить свое будущее в Украине. Не все дети могут поступить на государственный заказ, поэтому правительство согласовало полную компенсацию стоимости обучения", - пояснила Калмыкова.

Сколько детей уже воспользовались программой

За первый год работы инициативы выдано более 10 тысяч сертификатов в "Дії", а более 6 тысяч детей уже получили возмещение за 2024-2025 учебный год.

После завершения процесса перевода поступающих на бюджет Министерством образования правительство откроет прием заявок на учебный год 2026.

Воспользоваться заявкой можно:

  • в приложении "Дія" нужно получить соответствующий сертификат;
  • подать заявление на возмещение после подтверждения факта оплаты обучения;
  • получить компенсацию на стоимость обучения в профессиональных и предфаховых ЗВО.

Министр отмечает, что интерес к программе очень высокий, и дети ветеранов выбирают самые разные специальности.

"Украине нужно не только воевать и защищаться, но и развивать свое будущее. И образование детей наших защитников - важная часть этого процесса", - добавила она.

Ранее РБК-Украина писало, какие льготы имеют дети военных и ветеранов. Они имеют право на бесплатное обучение, социальные стипендии, проживание в общежитии, а также компенсацию стоимости контракта через программу Минветеранов. Отдельно дети защитников могут претендовать на перевод на бюджет и льготные долгосрочные кредиты на образование.

Также мы рассказывали, что в Украине запустили бесплатные курсы по изучению украинского языка для ветеранов, их семей и семей погибших защитников. На Национальной платформе доступны онлайн- и офлайн-курсы и мобильные приложения, которыми могут воспользоваться все желающие. Инициатива призвана поддержать развитие украинского языка и национальной идентичности.

