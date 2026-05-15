Дітям полонених і зниклих військових тепер простіше змінити місце проживання

Як працюватимуть нові правила

Раніше для реєстрації або зняття дитини з місця проживання була обов’язковою згода обох батьків. Тепер ця вимога не застосовується, якщо один із них має статус зниклого безвісти або перебуває у полоні. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України.

У такому випадку дитину можуть зареєструвати за адресою того з батьків, який подає заяву.

Оформити послугу можна офлайн через ЦНАП або орган місцевого самоврядування.

Нові умови стосуються випадків, коли один із батьків:

має статус зниклого безвісти;

перебуває у полоні.

У Міноборони зазначили, що зміни мають зменшити бюрократичне навантаження для родин військовослужбовців, які опинилися у складних життєвих обставинах.