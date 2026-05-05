Військовий не виходить на зв'язок: як діяти родичам і куди звертатися

Родичам військовослужбовців пояснили, як діяти, якщо захисник або захисниця тривалий час не виходить на зв’язок. У більшості випадків це пов’язано з умовами служби, а не надзвичайними обставинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Головне: Причини тиші: Відсутність зв'язку часто зумовлена технічними проблемами, відсутністю мережі або виконанням бойового завдання в режимі мовчання.

Відсутність зв'язку часто зумовлена технічними проблемами, відсутністю мережі або виконанням бойового завдання в режимі мовчання. Перші кроки: Родичам радять спершу спробувати зв’язатися з побратимами, безпосереднім командиром або службою супроводу частини.

Родичам радять спершу спробувати зв’язатися з побратимами, безпосереднім командиром або службою супроводу частини. Куди звертатися: Контакти служб супроводу можна знайти на платформі "На зв’язку" або подати запит через ТЦК та СП за місцем проживання.

Контакти служб супроводу можна знайти на платформі "На зв’язку" або подати запит через ТЦК та СП за місцем проживання. Коли чекати: Якщо військовий виконує завдання і не перебуває у списках поранених чи зниклих, варто дочекатися, поки він сам вийде на зв’язок.

Якщо військовий виконує завдання і не перебуває у списках поранених чи зниклих, варто дочекатися, поки він сам вийде на зв’язок. Заборона на публічність: Категорично заборонено публікувати у соцмережах фото у формі, дані про підрозділ чи локацію захисника.

Чому військовий може не відповідати

У Міноборони наголошують, що на передовій часто виникають технічні та безпекові обмеження. Зокрема, зв’язок може бути відсутній через проблеми з мобільною мережею або інтернетом, розряджений телефон чи виконання бойового завдання в режимі мовчання.

Тому відсутність відповіді не завжди означає щось критичне.

Що робити, якщо зв’язку довго немає

Якщо військовий не виходить на зв’язок тривалий час, радять діяти послідовно:

спробувати зв’язатися з побратимами;

звернутися до безпосереднього командира;

зв’язатися зі службою супроводу військової частини.

Контакти таких служб можна знайти на платформі "На зв’язку", яка створена для військових і їхніх родин.

Також можна звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб подати запит до військової частини.

Якщо у підрозділі повідомляють, що військовий виконує бойове завдання і не входить до списків поранених, зниклих або полонених, варто дочекатися, коли він сам вийде на зв’язок.

Чого не варто робити

У Міноборони окремо застерігають від публікації інформації у соцмережах. Не можна розміщувати фото військового у формі, вказувати його підрозділ чи останню відому локацію.

Такі дані можуть бути використані ворогом і нашкодити як самому військовому, так і його побратимам.