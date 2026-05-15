Детям пленных и пропавших военных теперь проще сменить место жительства

В Украине упростили процедуру регистрации и снятия с места жительства детей, чьи родители находятся в плену или считаются пропавшими без вести. Теперь услугу можно оформить по заявлению одного из родителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.
Ранее для регистрации или снятия ребенка с места жительства было обязательным согласие обоих родителей. Теперь это требование не применяется, если один из них имеет статус пропавшего без вести или находится в плену. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.
В таком случае ребенка могут зарегистрировать по адресу того из родителей, который подает заявление.
Оформить услугу можно офлайн через ЦНАП или орган местного самоуправления.
Новые условия касаются случаев, когда один из родителей:
В Минобороны отметили, что изменения должны уменьшить бюрократическую нагрузку для семей военнослужащих, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Ранее мы также сообщали, что по инициативе Министерства обороны Украины также упростили оформление удостоверений на льготы для семей пропавших без вести защитников.
В частности, семьям больше не нужно подавать постановление ВВК, если есть решение суда об объявлении человека умершим или установлении юридического факта гибели.
