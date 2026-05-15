Детям пленных и пропавших военных теперь проще сменить место жительства

Как будут работать новые правила

Ранее для регистрации или снятия ребенка с места жительства было обязательным согласие обоих родителей. Теперь это требование не применяется, если один из них имеет статус пропавшего без вести или находится в плену. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.

В таком случае ребенка могут зарегистрировать по адресу того из родителей, который подает заявление.

Оформить услугу можно офлайн через ЦНАП или орган местного самоуправления.

Новые условия касаются случаев, когда один из родителей:

имеет статус пропавшего без вести;

находится в плену.

В Минобороны отметили, что изменения должны уменьшить бюрократическую нагрузку для семей военнослужащих, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.