"Дитячі" виплати по-новому: що змінюється для батьків і чи потрібно щось переоформлювати

В Україні змінили "підхід" до виплати окремих видів держдопомоги сім'ям із дітьми. Відтепер для цього достатньо єдиного спеціального рахунку.
Головне:
У прес-службі Пенсійного фонду України (ПФУ) нагадали, що 15 травня Кабінет міністрів ухвалив постанову №617 "Зміни щодо особливостей виплати окремих видів державної допомоги сім'ям з дітьми, що вносяться до постанов КМУ".
Вона змінила "підхід до порядку виплати окремих видів державної допомоги сім'ям із дітьми".
Фактично - уряд унормував нарахування "дитячих" виплат (за цільовими державними програмами підтримки) через єдиний спеціальний рахунок.
Українцям пояснили, що в контексті змін йдеться про такі види "дитячих" виплат:
Згідно з інформацією Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, виплати за цільовими державними програмами підтримки родин із дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок "Дія.Картка".
Причому відкрити її можна ще до подання заяви на виплати (у застосунку обраного банку).
"Якщо людина після цього подає заяву на допомогу по догляду за дитиною до 1 року або "єЯсла" - у ЦНАПі, територіальній громаді чи органі Пенсійного фонду - Єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий спецрахунок "Дія.Картка" за лічені секунди", - пояснили українцям.
Якщо ж спецрахунок "Дія.Картка" заздалегідь відкрито не було, під час подання заяви Єдина система сформує відповідний QR-код.
"За ним можна буде швидко перейти до відкриття "Дія.Картки", завершити подання заяви та отримати виплату значно швидше", - пояснили у міністерстві.
Зазначається також, що для тих із громадян, які бажають отримувати виплати через "Ощадбанк" (а не "Дія.Картка") - спецрахунки створюватимуть після звернення:
У ПФУ підтвердили:
"Важливо! Усі раніше відкриті рахунки із спеціальним режимом використання продовжують діяти в повному обсязі", - наголосили у ПФУ.
Отже, "переоформлювати їх непотрібно".
"Спецрахунки, відкриті в "Ощадбанку" до - залишаються діючими", - констатували в Мінсоцполітики.
Якщо ж у людини відкрито кілька спеціальних рахунків, "дитяча" виплата (за інформацією ПФУ) надходитиме на той, який було відкрито останнім.
Ухваливши вищезгадану постанову, КМУ скасував також будь-які обмеження щодо строків використання коштів.
"Відтепер кошти цільових "дитячих" виплат не матимуть обмеженого терміну використання, що дозволить сім'ям більш гнучко планувати власні витрати відповідно до потреб дитини", - розповіли у Мінсоцполітики.
Крім того, уряд уніфікував перелік дозволених напрямів використання коштів (МСС-кодів) для всіх цільових видів "дитячих" виплат.
"Це дозволить батькам спрямувати кошти на ті потреби дитини, які є першочерговими в конкретний момент", - пояснили українцям у міністерстві.
