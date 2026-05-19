"Детские" выплаты по-новому: что меняется для родителей и нужно ли что-то переоформлять

В Украине изменили "подход" к выплате отдельных видов госпомощи семьям с детьми. Отныне для этого достаточно единого специального счета.
В пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ) напомнили, что 15 мая Кабинет министров принял постановление №617 "Изменения насчет особенностей выплаты отдельных видов государственной помощи семьям с детьми, которые вносятся в постановления КМУ".
Оно изменило "подход к порядку выплаты отдельных видов государственной помощи семьям с детьми".
Фактически - правительство нормировало начисление "детских" выплат (по целевым государственным программам поддержки) через единый специальный счет.
Украинцам объяснили, что в контексте изменений речь идет о таких видах "детских" выплат:
Согласно информации Министерства социальной политики, семьи и единства, выплаты по целевым государственным программам поддержки семей с детьми можно будет получать на специальный счет "Дія.Картка".
Причем открыть ее можно еще до подачи заявления на выплаты (в приложении выбранного банка).
"Если человек после этого подает заявление на пособие по уходу за ребенком до 1 года или "єЯсла" - в ЦНАПе, территориальной громаде или органе Пенсионного фонда - Единая информационная система социальной сферы Минсоцполитики автоматически подтянет уже открытый спецсчет "Дія.Картка" за считанные секунды", - объяснили украинцам.
Если же спецсчет "Дія.Картка" заранее открыт не был, при подаче заявления Единая система сформирует соответствующий QR-код.
"По нему можно будет быстро перейти к открытию "Дія.Картка", завершить подачу заявления и получить выплату значительно быстрее", - объяснили в министерстве.
Отмечается также, что для тех из граждан, которые хотят получать выплаты через "Ощадбанк" (а не "Дія.Картка") - спецсчета будут создавать после обращения:
В ПФУ подтвердили:
"Важно! Все ранее открытые счета со специальным режимом использования продолжают действовать в полном объеме", - подчеркнули в ПФУ.
Следовательно, "переоформлять их не нужно".
"Спецсчета, открытые в "Ощадбанке" до - остаются действующими", - констатировали в Минсоцполитики.
Если же у человека открыто несколько специальных счетов, "детская" выплата (по информации ПФУ) будет поступать на тот, который был открыт последним.
Приняв вышеупомянутое постановление, КМУ отменил также любые ограничения по срокам использования средств.
"Отныне средства целевых "детских" выплат не будут иметь ограниченного срока использования, что позволит семьям более гибко планировать собственные расходы в соответствии с потребностями ребенка", - рассказали в Минсоцполитики.
Кроме того, правительство унифицировало перечень разрешенных направлений использования средств (МСС-кодов) для всех целевых видов "детских" выплат.
"Это позволит родителям направить средства на те потребности ребенка, которые являются первоочередными в конкретный момент", - объяснили украинцам в министерстве.
