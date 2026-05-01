Улютін пояснив причини затримки дитячих виплат

Українці, які подали заявки ще в січні-лютому, досі не отримали виплатами допомоги при народженні дитини. Причина - технічна помилка.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр соціальної політики Денис Улютін під час години запитань до уряду.

"Ми дуже плідно співпрацюємо щодо таких кейсів. Вчора буквально було вивантажено і оплачено по січневим виплатам. Там була технічна помилка, і в принципі при відкритті рахунків була помилка саме в цій частині. Вчора це "полікували" і передали ці виплати на Ощадбанк. Найближчим часом вони вже будуть розкинуті по рахункам", - сказав Улютін.

За його словами, загалом програма показала свою ефективність. Тільки у квітні на програму по виплатам до одного року витрачено 1,3 млрд гривень, а по "єЯслам" - 78 млн гривень.

Міністр зазначив, що на сьогодні розроблено акт щодо програми і термінів використання коштів та пройшли всі узгоджені процедури.

"Найближчим часом ми його зможемо схвалити на Кабінет міністрів і дати можливість, по-перше, універсалізувати картку під всі виплати, які стосуються саме дитячих виплат, починаючи з виплат до одного року, "єЯсла", "Пакунок малюка", "Пакунок школяра", вони будуть діяти в межах однієї картки", - додав Улютін.

Окрім того, за його словами, Мінсоцполітики також працює із Міністерством цифрової трансформації.

"Наразі допрацьовується цифрове рішення, воно тривало, тому що ми шукали фінансування, небюджетне фінансування для допрацювання цього рішення. Наразі ми завершуємо тестування, і ми вважаємо, що в травні місяці ми зможемо вже вийти в те, щоб мати вже цифровий, повністю цифровий продукт для подачі в електронному вигляді через "Дію", - розповів міністр.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко своєю чергою запевнила, що всі, хто мають право по закону на виплати, їх отримають.

"Ми працюємо над тим, щоб вдосконалити механізм, дати більше можливостей подавати ці заяви, але всі люди отримують ці кошти. Просто щоб у вас було це розуміння, і ми над цим працюємо", - зазначила вона.