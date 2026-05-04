Детские выплаты в "Дії" и одна карта для всех начислений: какие изменения готовит правительство
В Украине готовят изменения в системе "детских" выплат. Правительство планирует упростить их оформление, объединить в одну карточку и пересмотреть правила использования средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Главное:
- Цифровизация: Правительство завершает работу над тем, чтобы все детские пособия можно было оформить через "Дію" и получать на одну карточку.
- Правила использования: Готовится решение об изменении сроков, в течение которых семьи смогут потратить начисленные средства.
- Новые счета: С марта 2026 года в "Ощадбанке" можно открывать специальные счета для получения выплат.
- Текущие выплаты: Единовременное пособие при рождении составляет 50 тыс. гривен, а ежемесячная поддержка до года и во время беременности - по 7 тыс. гривен.
- Программа "єЯсла": Родители, которые выходят на работу раньше, могут получать дополнительно 8 тыс. гривен ежемесячно.
Какие изменения готовят
Сейчас государство завершает работу над цифровизацией выплат. В перспективе все виды помощи для семей с детьми можно будет оформить через "Дію" и получать на одну банковскую карточку.
Кроме этого, правительство готовит решение об изменении сроков использования средств. Это может повлиять на то, как долго семьи смогут пользоваться начисленной помощью.
В то же время уже с марта украинцы могут открывать специальный счет в "Ощадбанке" для получения таких выплат.
Сколько семей уже получили помощь
Обновленная система поддержки семей с детьми действует с 2026 года. По состоянию на сейчас ею уже воспользовались почти 170 тысяч семей.
Помощь предоставляется на разных этапах.
Во время беременности и родов:
- единовременная выплата при рождении ребенка составляет 50 тысяч гривен и уже начислена десяткам тысяч женщин;
- также предусмотрена ежемесячная помощь в размере 7 тысяч гривен в период до и после родов.
После рождения ребенка:
- более 114 тысяч семей получают по 7 тысяч гривен ежемесячно на уход за ребенком до одного года;
- дополнительно работает программа "єЯсла", которая предусматривает 8 тысяч гривен ежемесячно для родителей, возвращающихся к работе.
Полученные выплаты можно направить на оплату ухода за ребенком, образовательных услуг или необходимых товаров и сервисов для детей.
Запланированные изменения должны сделать систему выплат более удобной и понятной. Ожидается, что объединение помощи в одну карточку и перевод услуг в цифровой формат упростит доступ к поддержке и уменьшит бюрократию.
Ранее РБК-Украина писало, что украинцам задерживают выплаты помощи при рождении ребенка. В правительстве заявляют, что это произошло из-за технической ошибки. Заявки за январь-февраль уже обработали, средства передали в банк и в ближайшее время их должны зачислить.
Также мы рассказывали, как получить помощь по уходу за ребенком до 1 года и по программе "єЯсла".
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.