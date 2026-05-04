Детские выплаты в "Дії" и одна карта для всех начислений: какие изменения готовит правительство

18:36 04.05.2026 Пн
3 мин
В правительстве рассказали, как избавят родителей от бюрократии при оформлении помощи
aimg Татьяна Веремеева
Детские выплаты в "Дії" и одна карта для всех начислений: какие изменения готовит правительство Фото: "Детские" выплаты в Украине планируют изменить (freepik.com)
В Украине готовят изменения в системе "детских" выплат. Правительство планирует упростить их оформление, объединить в одну карточку и пересмотреть правила использования средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Главное:

  • Цифровизация: Правительство завершает работу над тем, чтобы все детские пособия можно было оформить через "Дію" и получать на одну карточку.
  • Правила использования: Готовится решение об изменении сроков, в течение которых семьи смогут потратить начисленные средства.
  • Новые счета: С марта 2026 года в "Ощадбанке" можно открывать специальные счета для получения выплат.
  • Текущие выплаты: Единовременное пособие при рождении составляет 50 тыс. гривен, а ежемесячная поддержка до года и во время беременности - по 7 тыс. гривен.
  • Программа "єЯсла": Родители, которые выходят на работу раньше, могут получать дополнительно 8 тыс. гривен ежемесячно.

Какие изменения готовят

Сейчас государство завершает работу над цифровизацией выплат. В перспективе все виды помощи для семей с детьми можно будет оформить через "Дію" и получать на одну банковскую карточку.

Кроме этого, правительство готовит решение об изменении сроков использования средств. Это может повлиять на то, как долго семьи смогут пользоваться начисленной помощью.

В то же время уже с марта украинцы могут открывать специальный счет в "Ощадбанке" для получения таких выплат.

Сколько семей уже получили помощь

Обновленная система поддержки семей с детьми действует с 2026 года. По состоянию на сейчас ею уже воспользовались почти 170 тысяч семей.

Помощь предоставляется на разных этапах.

Во время беременности и родов:

  • единовременная выплата при рождении ребенка составляет 50 тысяч гривен и уже начислена десяткам тысяч женщин;
  • также предусмотрена ежемесячная помощь в размере 7 тысяч гривен в период до и после родов.

После рождения ребенка:

  • более 114 тысяч семей получают по 7 тысяч гривен ежемесячно на уход за ребенком до одного года;
  • дополнительно работает программа "єЯсла", которая предусматривает 8 тысяч гривен ежемесячно для родителей, возвращающихся к работе.

Полученные выплаты можно направить на оплату ухода за ребенком, образовательных услуг или необходимых товаров и сервисов для детей.

Запланированные изменения должны сделать систему выплат более удобной и понятной. Ожидается, что объединение помощи в одну карточку и перевод услуг в цифровой формат упростит доступ к поддержке и уменьшит бюрократию.

Ранее РБК-Украина писало, что украинцам задерживают выплаты помощи при рождении ребенка. В правительстве заявляют, что это произошло из-за технической ошибки. Заявки за январь-февраль уже обработали, средства передали в банк и в ближайшее время их должны зачислить.

Также мы рассказывали, как получить помощь по уходу за ребенком до 1 года и по программе "єЯсла".

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

