Детские выплаты в "Дії" и одна карта для всех начислений: какие изменения готовит правительство

В Украине готовят изменения в системе "детских" выплат. Правительство планирует упростить их оформление, объединить в одну карточку и пересмотреть правила использования средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко .

Главное:

Какие изменения готовят

Сейчас государство завершает работу над цифровизацией выплат. В перспективе все виды помощи для семей с детьми можно будет оформить через "Дію" и получать на одну банковскую карточку.

Кроме этого, правительство готовит решение об изменении сроков использования средств. Это может повлиять на то, как долго семьи смогут пользоваться начисленной помощью.

В то же время уже с марта украинцы могут открывать специальный счет в "Ощадбанке" для получения таких выплат.

Сколько семей уже получили помощь

Обновленная система поддержки семей с детьми действует с 2026 года. По состоянию на сейчас ею уже воспользовались почти 170 тысяч семей.

Помощь предоставляется на разных этапах.

Во время беременности и родов:

единовременная выплата при рождении ребенка составляет 50 тысяч гривен и уже начислена десяткам тысяч женщин;

и уже начислена десяткам тысяч женщин; также предусмотрена ежемесячная помощь в размере 7 тысяч гривен в период до и после родов.

После рождения ребенка:

более 114 тысяч семей получают по 7 тысяч гривен ежемесячно на уход за ребенком до одного года;

на уход за ребенком до одного года; дополнительно работает программа "єЯсла", которая предусматривает 8 тысяч гривен ежемесячно для родителей, возвращающихся к работе.

Полученные выплаты можно направить на оплату ухода за ребенком, образовательных услуг или необходимых товаров и сервисов для детей.

Запланированные изменения должны сделать систему выплат более удобной и понятной. Ожидается, что объединение помощи в одну карточку и перевод услуг в цифровой формат упростит доступ к поддержке и уменьшит бюрократию.