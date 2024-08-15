Дитячі будинки сімейного типу пропонують "ліквідувати": деталі

Кабінет міністрів пропонує вдосконалити захист прав вразливих груп дітей в Україні, реорганізувати систему сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також обмежити кількість дітей на вихованні в одній прийомній сім'ї.
РБК-Україна розповідає, що саме пропонує змінити зареєстрований у парламенті законопроект №11311 і що про нього відомо.
Згідно з пояснювальною запискою, проект закону №11311 було розроблено для того, щоб забезпечити кращу якість догляду:
Для цього Кабінет міністрів пропонує реорганізувати систему сімейних форм виховання таких дітей - шляхом виключення із сімейних форм виховання "дитячого будинку сімейного типу".
Йдеться про переведення діючих дитячих будинків сімейного типу у статус (формат) прийомної сім'ї.
На думку урядовців, це надасть можливість прийомним батькам приділяти більше індивідуальної увагу кожній дитині. В цілому ж такі зміни повинні:
Загалом документ має внести зміни до 32 нормативно-правових актів.
Він визначає, що прийомна сім'я - це сім'я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання:
При цьому кількість таких дітей в одній прийомній сім'ї не повинна перевищувати шістьох осіб - крім випадків, коли всі влаштовані в таку сім'ю діти є рідними братами та сестрами.
Загальна ж кількість дітей в одній такій сім'ї - прийомних віком до 23 років і рідних - не повинна перевищувати вісім осіб (крім випадку, коли в таку сім'ю влаштовано більш як шість дітей, які є рідними братами та сестрами).
Проект закону №11311 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів захисту прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та інших вразливих груп дітей, було зареєстровано у Верховній Раді 31 травня 2024 року.
Ініціатором законопроекту виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики під керівництвом Микити Потураєва.
Проект закону №11311 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
4 червня документ було надано для ознайомлення народним депутатам.
У прикінцевих положеннях уточнюється, що закон набирає чинності з 1 січня 2025 року (за умови схвалення Верховною Радою та підписання президентом).
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №11311.
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