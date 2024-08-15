Дитячі будинки сімейного типу пропонують "ліквідувати": деталі

Що пропонує змінити законопроект

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону №11311 було розроблено для того, щоб забезпечити кращу якість догляду:

за дітьми-сиротами

за дітьми, позбавленими батьківського піклування

Для цього Кабінет міністрів пропонує реорганізувати систему сімейних форм виховання таких дітей - шляхом виключення із сімейних форм виховання "дитячого будинку сімейного типу".

Йдеться про переведення діючих дитячих будинків сімейного типу у статус (формат) прийомної сім'ї.

На думку урядовців, це надасть можливість прийомним батькам приділяти більше індивідуальної увагу кожній дитині. В цілому ж такі зміни повинні:

сприяти збереженню особистих відносин між дітьми та дорослими

дозволити забезпечити потреби прийомних дітей в догляді, вихованні та розвитку

сприяти покращенню емоційного стану дітей, їх самоповаги та зниженню стресу

Загалом документ має внести зміни до 32 нормативно-правових актів.

Він визначає, що прийомна сім'я - це сім'я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання:

дітей-сиріт

дітей, позбавлених батьківського піклування

дітей, які залишилися без батьківського піклування (у випадках, встановлених КМУ)

При цьому кількість таких дітей в одній прийомній сім'ї не повинна перевищувати шістьох осіб - крім випадків, коли всі влаштовані в таку сім'ю діти є рідними братами та сестрами.

Загальна ж кількість дітей в одній такій сім'ї - прийомних віком до 23 років і рідних - не повинна перевищувати вісім осіб (крім випадку, коли в таку сім'ю влаштовано більш як шість дітей, які є рідними братами та сестрами).

Основне про проект закону

Проект закону №11311 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів захисту прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та інших вразливих груп дітей, було зареєстровано у Верховній Раді 31 травня 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики під керівництвом Микити Потураєва.

Проект закону №11311 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

4 червня документ було надано для ознайомлення народним депутатам.

У прикінцевих положеннях уточнюється, що закон набирає чинності з 1 січня 2025 року (за умови схвалення Верховною Радою та підписання президентом).