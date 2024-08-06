Українці отримають ще більше послуг у ЦНАП: уряд ухвалив розпорядження

Уряд розширює перелік сервісів, які можна буде отримати в усіх Центрах надання адмінпослуг України. Дані рішення спростять процедуру для громадян в оформленні необхідних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

Відтак, незабаром українці зможуть отримати відповідні послуги зі взяття на облік для оформлення санаторно-курортного лікування чи компенсації вартості такого лікування, якщо оплатили його самостійно, для людей, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії проти України.

Також планується послуга зі внесення до Реєстру пільговиків інформації про українців, які мають право на пільгу, та членів їхніх сімей чи опікуна.

Крім того, через ЦНАП можна буде отримати призначення щомісячної грошової компенсації для учнів навчальних закладів на територіях радіоактивного забруднення та дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи, які не харчуються в їдальнях.



