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Детские дома семейного типа предлагают "ликвидировать": детали

Детские дома семейного типа могут получить статус "приемные семьи" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Кабинет министров предлагает усовершенствовать защиту прав уязвимых групп детей в Украине, реорганизовать систему семейных форм воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также ограничить количество детей на воспитании в одной приемной семье.

РБК-Украина рассказывает, что именно предлагает изменить зарегистрированный в парламенте законопроект №11311 и что о нем известно.

Что предлагает изменить законопроект

Согласно пояснительной записке проект закона №11311 был разработан для того, чтобы обеспечить лучшее качество ухода:

  • за детьми-сиротами
  • за детьми, лишенными родительской опеки

Для этого Кабинет министров предлагает реорганизовать систему семейных форм воспитания таких детей путем исключения из семейных форм воспитания "детского дома семейного типа".

Речь идет о переводе действующих детских домов семейного типа в статус (формат) приемной семьи.

По мнению чиновников, это позволит приемным родителям уделять больше индивидуального внимания каждому ребенку. В целом же такие изменения должны:

  • способствовать сохранению личных отношений между детьми и взрослыми
  • позволить обеспечить потребности приемных детей в уходе, воспитании и развитии
  • способствовать улучшению эмоционального состояния детей, их самоуважения и снижению стресса

В целом, документ должен внести изменения в 32 нормативно-правовых акта.

Он определяет, что приемная семья - это семья, которая добровольно взяла на воспитание и совместное проживание:

  • детей-сирот
  • детей, лишенных родительской опеки
  • детей, оставшихся без родительской опеки (в случаях, установленных КМУ)

При этом количество таких детей в одной приемной семье не должно превышать шести человек - кроме случаев, когда все устроенные в такую семью дети являются родными братьями и сестрами.

Общее количество детей в одной такой семье - приемных в возрасте до 23 лет и родных - не должно превышать восемь человек (кроме случая, когда в такую семью устроено более шести детей, которые являются родными братьями и сестрами).

Основное о проекте закона

Проект закона №11311 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов защиты прав и интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и других уязвимых групп детей, был зарегистрирован в Верховной Раде 31 мая 2024 года.

Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики под руководством Никиты Потураева.

Проект закона №11311 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

4 июня документ был предоставлен для ознакомления народным депутатам.

В заключительных положениях уточняется, что закон вступает в силу с 1 января 2025 года (при условии принятия Верховной Радой и подписания президентом).

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы получат еще больше услуг в ЦНАП.

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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №11311.

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