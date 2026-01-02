"Дитячі" 50 тисяч гривень вже можна оформити: як це зробити

Нагадаємо, раніше ми писали, що з 1 січня 2026 року в Україні підвищать дитячі виплати. Сума та умови залежатимуть від того, коли народився малюк: одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень зможуть отримати матері, які народять після 1 січня 2026 року. Для дітей, яким станом на цю дату не буде року, покладено щомісячні фіксовані виплати.

Вже 5 листопада 2025 року, Верховна Рада 294 голосами "за" ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт №13532, розроблений Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України. Він передбачає підвищення низки "дитячих виплат" - в тому числі саме цю виплату в 50 тисяч гривень.

Додамо, що український уряд планує з 2028 року запустити програму "єСадок". Вона передбачає щомісячні виплати для дітей віком від 3 до 6 років, які фінансуватимуться місцевими бюджетами.