"Детские" 50 тысяч гривен уже можно оформить: как это сделать

Напомним, ранее мы писали, что с 1 января 2026 года в Украине повысят детские выплаты. Сумма и условия будут зависеть от того, когда родился малыш: единовременное пособие в размере 50 тысяч гривен смогут получить матери, которые родят после 1 января 2026 года. Для детей, которым по состоянию на эту дату не будет года, положены ежемесячные фиксированные выплаты.

Уже 5 ноября 2025 года, Верховная Рада 294 голосами "за" приняла во втором чтении и в целом проект №13532, разработанный Министерством социальной политики, семьи и единства Украины. Он предусматривает повышение ряда "детских выплат" - в том числе именно эту выплату в 50 тысяч гривен.

Добавим, что украинское правительство планирует с 2028 года запустить программу "еСадок". Она предусматривает ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 3 до 6 лет, которые будут финансироваться местными бюджетами.