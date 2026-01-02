"Детские" 50 тысяч гривен уже можно оформить: как это сделать

Детскую выплату в размере 50 тысяч гривен уже можно оформить - соответствующий закон вступил в силу 1 января. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины, или создать заявку через сервис в "Дії".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на разъяснение, которое дала первый заместитель министра социальной политики семьи и единства Украины Людмила Шемелинец в эфире телемарафона.
По ее словам, 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, который предусматривает при рождении ребенка единовременное пособие от государства в размере 50 тысяч гривен. Получить эту помощь матери можно двумя путями:
"Поскольку техническая реализация программы может занять какое-то время, то если помощь хочется оформить сегодня, тогда нужно обратиться в Пенсионный фонд", - отметила Шемелинец относительно нюансов оформления выплат.
Напомним, ранее мы писали, что с 1 января 2026 года в Украине повысят детские выплаты. Сумма и условия будут зависеть от того, когда родился малыш: единовременное пособие в размере 50 тысяч гривен смогут получить матери, которые родят после 1 января 2026 года. Для детей, которым по состоянию на эту дату не будет года, положены ежемесячные фиксированные выплаты.
Уже 5 ноября 2025 года, Верховная Рада 294 голосами "за" приняла во втором чтении и в целом проект №13532, разработанный Министерством социальной политики, семьи и единства Украины. Он предусматривает повышение ряда "детских выплат" - в том числе именно эту выплату в 50 тысяч гривен.
Добавим, что украинское правительство планирует с 2028 года запустить программу "еСадок". Она предусматривает ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 3 до 6 лет, которые будут финансироваться местными бюджетами.