Дитсадки мають працювати по 11 годин: що гарантує закон і чому цього не отримують батьки

Середа 10 вересня 2025 06:40
Дитсадки мають працювати по 11 годин: що гарантує закон і чому цього не отримують батьки Фото: Дитячий садок в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Заклади дошкільної освіти повинні формувати графік роботи з урахуванням потреб батьків, адже це безпосередньо впливає на можливість родин працювати та підтримувати економіку країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на освітнього омбудсмена Надію Лещик.

Проблема графіків у дитсадках

За словами омбудсмена, батьки часто скаржаться, що дитсадки формують графіки без врахування їхніх потреб. Нерідко рішення ухвалюються централізовано органами управління освітою, а результати опитувань серед батьків ігноруються. У результаті працюючі мами й тати, зокрема працівники критичної інфраструктури, стикаються з труднощами в організації робочого дня.

"Заклад освіти при формуванні графіку не завжди враховує потреби батьків, що не дає їм змоги працювати або організувати свій робочий день, не порушуючи трудову дисципліну", - наголосила Лещик.

Гендерний аспект і вплив на економіку

Освітній омбудсмен звернула увагу, що питання доступності дошкільної освіти напряму пов’язане з реалізацією статті 24 Конституції України, яка гарантує рівність прав жінок і чоловіків та створення умов для поєднання праці з материнством.

"Найчастіше саме жінки перебувають у відпустці по догляду за дитиною і після перерви їм складно повернутися на ринок праці. Якщо жінки не мають можливості скористатися послугами дитсадка, це негативно позначається і на доходах родини, і на економіці країни", - зазначила Лещик.

За даними дослідження Work.ua та Education.ua:

  • 49% опитаних вказали, що у їхньому регіоні садочки працюють із браком місць або не працюють узагалі;
  • 60% змушені забирати дітей до 17:00, що важко поєднати зі стандартним робочим днем;
  • 31% жінок заявили, що догляд за дітьми суттєво обмежує їхню можливість працювати;
  • 20% жінок узагалі відмовилися від роботи через неможливість влаштувати дитину в садок.

Що гарантує закон

Закон України "Про дошкільну освіту" передбачає безоплатне перебування дитини у державному чи комунальному садку до 11 годин на день. Водночас через формулювання "до 11 годин" заклади можуть встановлювати скорочений час (наприклад, 9 чи 10 годин), що ускладнює ситуацію для батьків.

Лещик пропонує внести зміни до закону і закріпити конкретну норму - 11 годин безоплатного перебування. Це, на її думку, унеможливить різночитання та зловживання на місцевому рівні.

Додаткові години - за рішенням громад

За потреби батьків дитсадки можуть організовувати чергові групи з перебуванням дітей до 12 годин на день як платну послугу. Порядок її надання та розмір оплати визначає засновник закладу - громада.

"Рекомендую дитсадкам формувати графік так, щоб він сприяв доступу дітей до дошкільної освіти, а батькам - до працевлаштування", - підсумувала омбудсмен.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив перелік обов’язкових заходів з охорони здоров’я дітей у закладах дошкільної освіти. Документ визначає правила спостереження за здоров’ям дітей, контроль щеплень, організацію гігієни, психолого-педагогічний супровід, санітарний контроль та консультування батьків.

Також встановлено вимоги до медичних осередків, ізоляторів та медкабінетів у садочках: вони повинні бути облаштовані для надання домедичної допомоги та ізоляції дітей з ознаками інфекцій. Медичне обслуговування може надаватися за ліцензією медичними працівниками чи підприємцями.

Також РБК-Україна розповідало про нові правила запису дітей до дитячих садочків в Україні.

