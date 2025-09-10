ua en ru
Детсады должны работать по 11 часов: что гарантирует закон и почему этого не получают родители

Среда 10 сентября 2025 06:40
Детсады должны работать по 11 часов: что гарантирует закон и почему этого не получают родители Фото: Детский сад в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Учреждения дошкольного образования должны формировать график работы с учетом потребностей родителей, ведь это непосредственно влияет на возможность семей работать и поддерживать экономику страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на образовательного омбудсмена Надежду Лещик.

Проблема графиков в детсадах

По словам омбудсмена, родители часто жалуются, что детсады формируют графики без учета их потребностей. Нередко решения принимаются централизованно органами управления образованием, а результаты опросов среди родителей игнорируются. В результате работающие мамы и папы, в том числе работники критической инфраструктуры, сталкиваются с трудностями в организации рабочего дня.

"Учебное заведение при формировании графика не всегда учитывает потребности родителей, что не позволяет им работать или организовать свой рабочий день, не нарушая трудовую дисциплину", - подчеркнула Лещик.

Гендерный аспект и влияние на экономику

Образовательный омбудсмен обратила внимание, что вопрос доступности дошкольного образования напрямую связан с реализацией статьи 24 Конституции Украины, которая гарантирует равенство прав женщин и мужчин и создание условий для совмещения труда с материнством.

"Чаще всего именно женщины находятся в отпуске по уходу за ребенком и после перерыва им сложно вернуться на рынок труда. Если женщины не имеют возможности воспользоваться услугами детсада, это негативно сказывается и на доходах семьи, и на экономике страны", - отметила Лещик.

По данным исследования Work.ua и Education.ua:

  • 49% опрошенных указали, что в их регионе садики работают с нехваткой мест или не работают вообще;
  • 60% вынуждены забирать детей до 17:00, что трудно совместить со стандартным рабочим днем;
  • 31% женщин заявили, что уход за детьми существенно ограничивает их возможность работать;
  • 20% женщин вообще отказались от работы из-за невозможности устроить ребенка в садик.

Что гарантирует закон

Закон Украины "О дошкольном образовании" предусматривает бесплатное пребывание ребенка в государственном или коммунальном саду до 11 часов в день. В то же время из-за формулировки "до 11 часов" заведения могут устанавливать сокращенное время (например, 9 или 10 часов), что усложняет ситуацию для родителей.

Лещик предлагает внести изменения в закон и закрепить конкретную норму - 11 часов бесплатного пребывания. Это, по ее мнению, сделает невозможным разночтения и злоупотребления на местном уровне.

Дополнительные часы - по решению громад

При необходимости родителей детсады могут организовывать дежурные группы с пребыванием детей до 12 часов в день как платную услугу. Порядок ее предоставления и размер оплаты определяет учредитель заведения - громада.

"Рекомендую детсадам формировать график так, чтобы он способствовал доступу детей к дошкольному образованию, а родителям - к трудоустройству", - подытожила омбудсмен.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил перечень обязательных мероприятий по охране здоровья детей в учреждениях дошкольного образования. Документ определяет правила наблюдения за здоровьем детей, контроль прививок, организацию гигиены, психолого-педагогическое сопровождение, санитарный контроль и консультирование родителей.

Также установлены требования к медицинским ячейкам, изоляторам и медкабинетам в садиках: они должны быть оборудованы для оказания домедицинской помощи и изоляции детей с признаками инфекций. Медицинское обслуживание может предоставляться по лицензии медицинскими работниками или предпринимателями.

Также РБК-Украина рассказывало о новых правилах записи детей в детские сады в Украине.

