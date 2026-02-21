Діти заблукали в каналізації прямо в центрі Києва: поліція та ДСНС їх врятували (відео)
Сьогодні у суботу, 21 лютого, діти заблукали в київській каналізації прямо в центрі столиці. Однак на щастя, їх вдалося знайти та врятувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
"Київ. На спецлінію 112 звернулися діти, які повідомили, що заблукали в каналізації під столицею. Вони дуже змерзли та просили допомоги", - йдеться у повідомленні.
Білошицький зазначив, що каналізаційна мережа є небезпечним лабіринтом, де в будь-яку мить можуть статися завали, витік отруйних газів та раптове затоплення.
Тож одразу після звернення патрульні спільно з рятувальниками ДСНС негайно вирушили на пошуки і обстежили люки та дощову каналізацію. Дітей оперативно виявили у зливній каналізації на Хрещатику.
"Патрульні заспокоїли згублених дітей, а рятувальники дістали їх із підземної пастки. На щастя, з ними все гаразд. На місці всі обставини з’ясовують працівники ювенальної превенції", - сказано у дописі.
Резюмуючи Білошицький до усіх батьків із закликом, щоб вони говорили з дітьми про безпеку і не наражали себе на небезпеку через цікавість.
Інші інциденти
Нагадаємо, тиждень тому в Чернівцях чоловік викрав 13-річну дівчинку прямо з вулиці. Пізніше заступник голови Нацполіції Андрій Небитов повідомив, що її вдалося врятувати через два дні завдяки напруженій роботі правоохоронців.
До слова, як відомо, Росія з початку повномасштабної війни проти України вивезла до себе тисячі українських дітей. На початку лютого на підконтрольну частину України вдалося повернути ще одну групу дітей віком від 8 місяців до 17 років.