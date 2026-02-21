ua en ru
Дети заблудились в канализации прямо в центре Киева: полиция и ГСЧС их спасли (видео)

Суббота 21 февраля 2026 18:07
Дети заблудились в канализации прямо в центре Киева: полиция и ГСЧС их спасли (видео) Фото: работники ювенальной превенции сейчас выясняют все обстоятельства происшествия (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня в субботу, 21 февраля, дети заблудились в киевской канализации прямо в центре столицы. Однако к счастью, их удалось найти и спасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Читайте также: Спасли мальчика из разрушенной квартиры: полиция показала кадры во время обстрела Киева

"Киев. На спецлинию 112 обратились дети, которые сообщили, что заблудились в канализации под столицей. Они очень замерзли и просили помощи", - говорится в сообщении.

Билошицкий отметил, что канализационная сеть является опасным лабиринтом, где в любой момент могут произойти завалы, утечка ядовитых газов и внезапное затопление.

Поэтому сразу после обращения патрульные совместно со спасателями ГСЧС немедленно отправились на поиски и обследовали люки и дождевую канализацию. Детей оперативно обнаружили в сливной канализации на Крещатике.

"Патрульные успокоили потерянных детей, а спасатели достали их из подземной ловушки. К счастью, с ними все в порядке. На месте все обстоятельства выясняют работники ювенальной превенции", - сказано в сообщении.

Резюмируя Белошицкий ко всем родителям с призывом, чтобы они говорили с детьми о безопасности и не подвергали себя опасности из-за любопытства.

Другие инциденты

Напомним, неделю назад в Черновцах мужчина похитил 13-летнюю девочку прямо с улицы. Позже заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов сообщил, что ее удалось спасти через два дня благодаря напряженной работе правоохранителей.

К слову, как известно, Россия с начала полномасштабной войны против Украины вывезла к себе тысячи украинских детей. В начале февраля на подконтрольную часть Украины удалось вернуть еще одну группу детей в возрасте от 8 месяцев до 17 лет.

