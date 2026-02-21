Дети заблудились в канализации прямо в центре Киева: полиция и ГСЧС их спасли (видео)

Сегодня в субботу, 21 февраля, дети заблудились в киевской канализации прямо в центре столицы. Однако к счастью, их удалось найти и спасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

"Киев. На спецлинию 112 обратились дети, которые сообщили, что заблудились в канализации под столицей. Они очень замерзли и просили помощи", - говорится в сообщении.

Билошицкий отметил, что канализационная сеть является опасным лабиринтом, где в любой момент могут произойти завалы, утечка ядовитых газов и внезапное затопление.

Поэтому сразу после обращения патрульные совместно со спасателями ГСЧС немедленно отправились на поиски и обследовали люки и дождевую канализацию. Детей оперативно обнаружили в сливной канализации на Крещатике.

"Патрульные успокоили потерянных детей, а спасатели достали их из подземной ловушки. К счастью, с ними все в порядке. На месте все обстоятельства выясняют работники ювенальной превенции", - сказано в сообщении.

Резюмируя Белошицкий ко всем родителям с призывом, чтобы они говорили с детьми о безопасности и не подвергали себя опасности из-за любопытства.