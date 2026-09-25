Діти-ВПО без прописки могли не потрапити до школи, це хочуть змінити

Чинний закон №4924-IX прямо визначає: дитина, народжена після переміщення батьків, не вважається ВПО. Новий законопроєкт пропонує це переглянути - і дозволити брати таких дітей на облік за певних умов, зберігаючи за ними гарантії статусу.

Дитина зможе отримати статус ВПО, якщо на день її народження хоча б один із батьків уже перебував на обліку. Передбачені й особливі випадки - якщо батько чи мати померли, зникли безвісти чи були визнані безвісно відсутніми ще до народження дитини, вона все одно матиме право на облік.

Документ також уточнює поняття "покинутого місця проживання", дозволяє зберігати облік навіть у разі окупації нового місця проживання без повторного підтвердження підстав, а також гарантує дітям ВПО доступ до дошкільної та шкільної освіти за фактичним місцем проживання - незалежно від наявності реєстрації чи витягу з бази даних.

Передбачено й запобіжник: зміна обставин щодо батьків (їхнє зняття з обліку, смерть чи позбавлення батьківських прав) не стане автоматичною підставою для зняття дитини з обліку.

Документ набере чинності не раніше базового закону №4924-IX. Уже видані документи про облік дітей залишаться чинними, а виплати продовжуватимуться без повторних звернень чи доведення обставин.