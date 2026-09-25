Дети-ВПО без прописки могли не попасть в школу, это хотят изменить

Действующий закон №4924-IX прямо определяет: ребенок, рожденный после перемещения родителей, не считается ВПО. Новый законопроект предлагает это пересмотреть и позволить брать таких детей на учет при определенных условиях, сохраняя за ними гарантии статуса.

Ребенок сможет получить статус ВПО, если на день его рождения хотя бы один из родителей уже состоял на учете. Предусмотрены и особые случаи - если отец или мать умерли, пропали без вести или были признаны безвестно отсутствующими еще до рождения ребенка, он все равно будет иметь право на учет.

Документ также уточняет понятие "брошенного места жительства", позволяет сохранять учет даже в случае оккупации нового места жительства без повторного подтверждения оснований, а также гарантирует детям ВПО доступ к дошкольному и школьному образованию по фактическому месту жительства - независимо от наличия регистрации или выписки из базы данных.

Предусмотрен и предохранитель: изменение обстоятельств в отношении родителей (их снятие с учета, смерть или лишение родительских прав) не станет автоматическим основанием для снятия ребенка с учета.

Документ вступит в силу не ранее базового закона №4924-IX. Уже выданные документы об учете детей останутся в силе, а выплаты будут продолжаться без повторных обращений или доказывания обстоятельств.