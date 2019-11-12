Дисциплинарный орган УАФ рассмотрит инцидент на матче "Шахтер" - "Динамо"

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) планирует изучить обстоятельства инцидента в центральном матче 14 тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" (1:0). Об этом информируют телеканалы "Футбол 1/2".

Дело собираются рассмотреть после того, как в Премьер-лигу поступит протокол главного арбитра матча Николая Балакина. Вице-чемпионы Украины могут понести максимальное наказание, предусмотренное регламентом - штраф в 250-500 тысяч гривен и домашний матч при пустых трибунах.

Поединок в Харькове на ОСК "Металлист" был приостановлен из-за расистских кричалок. Инцидент случился на 74 минуте матча на ОСК "Металлист", когда в игровом эпизоде ​​Тайсон вел борьбу с Шабановым и сфолил. Сразу же болельщики из сектора киевлян начали выкрикивать непристойности с дискриминационным подтекстом. Это возмутило капитана "горняков" и вылилось в нецензурный жест. Аналогичным оскорблениям подвергся и Дентиньо, который пытался заступиться за соотечественника.

В итоге арбитр матча был вынужден забрать команды в подтрибунное помещение. Бразильские игроки дончан покидали поле со слезами на глазах. После возобновления матча Тайсон получил красную карточку за показанный неприличный жест.

Футболисты "Динамо", в свою очередь, сразу бросились утолять болельщиков, капитан киевлян Цыганков вместе с одноклубниками поддержали игроков "горняков", когда те покидали поле.