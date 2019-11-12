Дисциплінарний орган УАФ розгляне інцидент на матчі "Шахтар" - "Динамо"

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) планує вивчити обставини інциденту в центральному матчі 14 туру чемпіонату України між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" (1:0). Про це інформують телеканали "Футбол 1/2".

Справа збираються розглянути після того, як у Прем'єр-лігу надійде протокол головного арбітра матчу Миколи Балакіна. Віце-чемпіони України можуть понести максимальне покарання, передбачене регламентом - штраф у 250-500 тисяч гривень і домашній матч за порожніх трибун.

Поєдинок у Харкові на ОСК "Металіст" був призупинений через расистські кричалки. Подія сталася на 74 хвилині матчу на ОСК "Металіст", коли в ігровому епізоді Тайсон вів боротьбу із Шабановим і сфолив. Одразу ж уболівальники із сектора киян почали вигукувати непристойності з дискримінаційним підтекстом. Це обурило капітана "гірників" і вилилось у нецензурний жест. Аналогічних образ зазнав і Дентіньо, який намагався заступитись за співвітчизника.

У підсумку арбітр матчу був змушений забрати команди у підтрибунне приміщення. Бразильські гравці донеччан залишали поле зі сльозами на очах. Після відновлення матчу Тайсон отримав червону картку за показаний непристойний жест.

Футболісти "Динамо", у свою чергу, одразу кинулися вгамовувати уболівальників, капітан киян Циганков разом з одноклубниками підтримали гравців "гірників", коли ті залишали поле.